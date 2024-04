La supervisora de armas de “Rust” es condenada a 18 meses de prisión por homicidio

Por Morgan Lee

Santa Fe, Nuevo León, EU, 15 de abril (SinEmbargo).- La supervisora de armas de la película del oeste Rust fue sentenciada a 18 meses de prisión por el tiroteo fatal en el plató del filme por el que murió una directora de fotografía con un arma que sostenía Alec Baldwin, en una audiencia de sentencia el lunes en un Tribunal estatal de Nuevo México.

La armera Hannah Gutierrez-Reed fue declarada culpable en marzo por un jurado de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y ha estado detenida durante más de un mes en una cárcel del condado en las afueras de Santa Fe.

Baldwin, el actor principal y coproductor de Rust, apuntaba con un arma a Hutchins cuando el revólver se disparó, matando a la cinefotógrafa e hiriendo al director Joel Souza.

Movie armorer Hannah Gutierrez-Reed has been sentenced to 18 months in prison for the fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins by Alec Baldwin on the set of the Western film “Rust.” pic.twitter.com/eiysocvmub

— AP Entertainment (@APEntertainment) April 15, 2024