El luchador mexicano Octagón asegura que su máscara vale 15 millones de pesos

Ciudad de México, 15 de mayo (EFE).- Octagón, uno de los gladiadores que ayudaron a consolidar la lucha libre mexicana como un producto para la televisión desde el final del siglo pasado, aseguró este domingo que apostar su máscara vale 15 millones de pesos (unos 746 mil dólares) porque es como una obra de arte.

“Esta máscara es como un arte, una pintura, nosotros hemos ido creando todo esto, le hemos dado el valor que tenemos nosotros, no creo que ni Canek ni ninguna leyenda exponga su máscara por un millón de pesos, jamás lo van a hacer”, explicó a Efe el peleador, que en diciembre cumplió 40 años de carrera.

El gladiador, uno de los estetas que se convirtieron en las estrellas del pancracio mexicano tras el retiro de El Santo y Blue Demon, consideró que el que se encuentre con un buen estado físico y mental, que le permiten pensar que su retiro no está cerca, hace que el precio por apostar su máscara sea alto.

“Cuántos de los luchadores se suben a un ring con 40 años de trayectoria lo hacen en mis condiciones. El valor tú se lo das a la máscara en lo que tú creas. Para mí mi máscara es lo más importante, y yo le doy ese valor, si quieren y si no, no me importa”, afirmó.