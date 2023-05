El PRI morirá hasta que deje de respirar el Grupo Atlacomulco, alerta periodista

El periodista Francisco Cruz comentó en entrevista con Los Periodistas cómo el PRI da por hecho de que a 15 días de que se realicen las elecciones en el Estado de México, Alejandra del Moral no podrá alcanzar a Delfina Gómez, por ende, dijo, apostará por otra estrategia enfocada en las fallas que pueda tener Morena en su cobertura en toda la entidad.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no morirá en el Estado de México a pesar de que llegue a perder las elecciones para renovar la gubernatura del próximo 4 de junio, advirtió el periodista Francisco Cruz. El fin del partido tricolor, que ha gobernado por casi 100 años en la entidad, solo llegará hasta que el Grupo Atlacomulco “deje de respirar”, detalló.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el también escritor indicó que el PRI, sabedor de que su candidata Alejandra del Moral se encuentra muy por debajo en las encuestas en comparación a Delfina Gómez, abanderada de morena, apostará por el abstencionismo y por un posible fraude electoral.

“Yo creo que el PRI no se va a morir hasta que deje de respirar el Grupo Atlacomulco, pero me parece que si pierden el Estado de México hay muchos indicios de que puede desaparecer, de que puede quedar como un partido marginal, sin embargo, yo soy muy cauto. Ciertamente en las encuestas, todas, la maestra Delfina está muy arriba, entre 15 y 20 puntos porcentuales, pero me parece que lo que hay que advertir es que la forma de operar de aquí al día de la elección es lo que va a contar”.

“Están apostando al abstencionismo y están apostando a que ni Horacio Duarte, ni Higinio Martínez puedan llevar a tanta gente a las urnas, están apostando a que, el día de la votación, Morena no pueda cubrir cada espacio y que es en donde operan el fraude”.

El periodista reiteró que será crucial el papel que tanto Horacio Duarte, Coordinador de campaña de Delfina Gómez y el Senador Higinio Martínez, quien se desempeña como delegado especial para la elección, puedan realizar frente a toda la “operabilidad del PRI” en el Estado de México.

“Todavía no conocemos la operación real de Morena. En el proceso electoral pasado, 2017, perdieron porque no tuvieron una operación electoral real, se quedaron en las encuestas, se comieron un pastel que no tenían. Me parece que todavía tenemos que ver la efectividad de Horacio Duarte, de Higinio Martínez, contra la operabilidad del PRI”.

A tres semanas de la celebración de las elecciones en el Estado de México, la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, lidera “con claridad todas las encuestas” que analizan la preferencia e intención de voto para la gubernatura del Estado de México, de acuerdo con un estudio realizado por el diario español El País.

Los periodistas Jorge Galindo y Zendrik Raziel realizaron un análisis de todas las encuestas las cuales indican que en promedio Delfina Gómez tiene un 57.8 por ciento de votos efectivos mientras que a Alejandra del Moral, la abanderada del PRI, cuenta con una media del 42 por ciento, es decir existe una diferencia de más de 15 puntos porcentuales entre ambas.

El País muestra en una gráfica la evolución de los promedios de las encuestas, donde se refleja que la candidata del PRI ha aumentado su porcentaje, sin embargo, ha pasado lo mismo con la candidata del partido oficialista.

Ante esta situación Francisco Cruz aseguró que a pesar de todos sus esfuerzos el PRI no pudo levantar la campaña de Alejandra del Moral debido a que es una “candidata muy fría” y a sus propuestas de campañas que están fuertemente ligadas al Partido Acción Nacional (PAN).

“En el PRI dan por descontado de que no van a poder igualar la narrativa en el proceso electoral, tuvieron mes y media de campaña, la precampaña y no han logrado levantar. Alejandra Del Moral es una candidata muy fría, muy parca, no hay querido deslindarse del Grupo Atlacomulco como tal y sus propuestas de campaña tienen que ver con el PAN”.

Finalmente, Francisco Cruz aseguró que el PRI seguirá apostando en mantener su discurso de que han alcanzado a Delfina Gómez y Morena en las encuestas, para generar confusión en el electorado.

“Su propuesta hoy es dar primero la impresión de que empataron, no importa que los periódicos, los medios no la vean, lo que importa es que la narrativa, a través de las redes sociales, ellos digan que empataron y que ya van a adelante”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado