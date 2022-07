Canadá autoriza vacuna contra COVID de Moderna en niños de 6 meses a 5 años de edad

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) – Moderna ha anunciado que Canadá ha aprobado el uso de su vacuna contra la COVID-19 en niños de seis meses a cinco años. Hasta ahora, los niños menores de cinco años eran el único grupo de edad que aún no podía recibir la vacuna en el país canadiense.

Until now, children 5 and under were the only age group not yet eligible in Canada for vaccination against COVID-19, and our #vaccine is the first to be approved by Health Canada for use in children aged 6 months to 5 years.

