Gran Bretaña autoriza versión actualizada de la vacuna contra la COVID de Moderna

Londres, 15 de agosto (AP) — Los reguladores de medicamentos británicos se han convertido en los primeros en el mundo en autorizar una versión actualizada de la vacuna contra el coronavirus de Moderna que tiene como objetivo proteger contra el virus original y la variante Ómicron.

En un comunicado el lunes, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Atención Médica dijo que había dado luz verde a la vacuna combinada “bivalente” de Moderna, que se usará como refuerzo para adultos.

Cada dosis de la vacuna de refuerzo estará dirigida tanto al virus de la COVID-19 original que se detectó en 2020 como a la variante Ómicron BA.1 descubierta en noviembre de 2021. Los reguladores británicos dijeron que los efectos secundarios eran similares a los observados con el refuerzo original de Moderna y que, por lo general, eran “leves y se resolvían solos”.

