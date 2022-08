Productora de stand up acusa al comediante Mau Nieto de presunto abuso sexual

La productora feminista reveló en un hilo de Twitter el comportamiento del comediante y la respuesta de los conocidos que la hacían responsable de lo sucedido.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- A través de sus redes sociales, Melissa Yamel, productora de stand up feminista, denunció al comediante Mauricio Nieto por presunto abuso sexual en su contra.

Por medio de un hilo en su cuenta de Twitter, Melissa Yamel reveló que en una ocasión, el comediante le ofreció varios tragos y luego tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

La joven productora recordó que fue en el 2018 en el club de comedia Woko cuando coincidió con Mauricio Nieto, quien recién había estrenado su primer especial en Netflix. Yamel compartió que al ver al comediante en el lugar, se acercó para elogiar su trabajo, y en agradecimiento, le ofreció algunos tragos.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, ¿por qué me invita tantos tragos?’ ‘Para poder coger contigo’- respondió”, publicó Melissa.

El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

De acuerdo con su relato, Mauricio Nieto la habría tomado del brazo para llevarla al baño, y ahí, abusar de ella: “No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos”.

En otro tuit, la víctima escribió que cuando salió del baño, ya no vió a los amigos del comediante; sólo al standupero Juan Carlos Escalante, quien se le ofreció llevarla a su casa.

“Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui”, acusó Yamel.

otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui. Solin me llamó múltiples veces para decirme que 'ESTUVE A PUNTO DE ARRUINARLE LA CARRERA A MAURICIO', 'YO QUE TÚ, YA NO IRÍA AL WOKO', entre — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Ante los abusos cometidos en su contra, Melissa decidió distanciarse de la comedia al ser señalada por otros amigos como “culpable” de lo sucedido.

“Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa. Era ‘la que se cogió a Mau Nieto’. Dentro de mí sabía que no era mi culpa y que Mauricio fue quien se aprovechó de mí”, reveló.

Sin embargo, Melissa consideró que desde su reencuentro con Mauricio Nieto en un show, dejaron de llamarla para los eventos. “Simplemente me ghostearon y dejé de trabajar ahí”, señaló en esta historia que llamó un “acto de amor propio”.

“Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio”, concluyó la productora.

Y a todas las morras comediantes o que quieren empezar a hacer comedia, habemos un chorro de mujeres comprometidas a la creación de espacios seguros. No estás sola, aquí está la resistencia. 🔥✨ — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022