Durmientes, la primera cinta mexicana en recibir financiamiento de NFTs

La tecnología NFT ́s, nueva en la región, ha llegado para quedarse y abre nuevas posibilidades, ahora para la financiación del cine.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Nuevas posibilidades se abren para el cine mexicano con Metaown, una plataforma que tiene como misión ser un modelo alternativo de financiamiento para las películas y que cuenta ya con su primer proyecto: Durmientes de Gibrán Bazán.

Metaown, la primera plataforma enfocada al mercado latinoamericano, permite que empresas de cualquier tipo puedan crear proyectos de NFTs ligados a productos y servicios, tanto físicos como digitales, creando así un puente entre el mundo real y el metaverso. Utilizando tecnología blockchain.

Pero, ¿qué son las NFTs?

Sus siglas (Non Fungible Token) significan “No Fungible”, es decir, que estos no pueden ser intercambiado por otro ítem de su misma clase porque es único. Un ejemplo de forma simple, explican, son las piezas de artes, pues no podrían ser intercambiadas por otras, pues cada una posee un valor único, con propiedades especiales.

La palabra Token hace referencia a un archivo digital dentro de la blockchain al cual se le puede hacer seguimiento. Con esto se puede explicar que:

“Los NFT son tokens registrados en una blockchain y que representan ítems únicos que pueden ser intercambiados”, como lo explican sus creadores.

¿Y qué hay de Metaown?

Metaown, desarrollada por los emprendedores de origen mexicano: Jorge Cohen, Annie Neiman, Denise Ledersnaider, dieron origen a esta plataforma ante la necesidad “de crear una plataforma de NFTs dirigida al mercado hispano, cuyo valor digital esté respaldado por una contraparte física”.

DURMIENTES DA EL PASO

El largometraje de ficción Durmientes del director Gibrán Bazán (Generación Spielberg, El Buquinista, Los rollos perdidos y Territorio Leonora) es el primer filme en México y Latinoamerica en dar el paso a este modelo de financiación.

El director destacó que se convenció por este modelo porque permite que “los creadores serán los dueños principales de la monetización de sus contenidos”.

Por ello me gustó el perfil de la plataforma Metaown, porque ofrece certeza en esta transición tecnológica-cultural al respaldar sus NFTs con un soporte físico, real, tangible”, destacó.

“Imagina que en el futuro inmediato puedas presentar una película en una sala de cine virtual no ante quinientas o mil personas, sino ante 10 millones de personas conectadas en línea con sus metagafas. No es ciencia ficción, es un hecho que va a suceder”, agregó Bazán.

La historia también escrita por Gibrán Bazán cuenta con esta sinopsis:

“Sofía y Pedro no se conocen, viven en distintas ciudades. Ambos sufren accidentes en el mismo minuto y segundo. Sus cuerpos permanecen en estado de coma, pero sus almas aparecen en una misteriosa casona de la cual no pueden salir. No recuerdan nada de sus vidas ni sus nombres. ¿Qué pasará en ese limbo? ¿Se enamorarán? ¿Alguno de los dos despertará?”.

La película Durmientes contará con una primera edición de 1500 NFTs generados en 3D por el artista Gabriel Colín. Cada imagen hace alusión a algún elemento simbólico de la historia de amor de los protagonistas.

