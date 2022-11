“No habrá negociación”, dice Ignacio Mier a oposición sobre la Reforma Electoral

Esta mañana, el Presidente indicó que hay un Plan B en caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada en el Congreso.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el próximo 23 de noviembre se llevará a cabo en comisiones la discusión respecto a la Reforma Electoral, propuesta impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y, a fines de este mes se llevará al pleno, con o sin acuerdos.

En conferencia de prensa, Mier Velazco indicó que ya no hay tiempo y recalcó que ya se ha realizado una marcha en torno al tema, por lo que la iniciativa ya debe votarse.

“Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en comisiones y se presentará al pleno la iniciativa Presidencial, lo vamos a tener que hacer, nos iremos con lo que creemos que México merece y que el pueblo ha reiterado”, afirmó bajo el supuesto de que la iniciativa no sea aprobada.

En cuyo caso, al no lograr un acuerdo, el líder del partido guinda expuso que en la votación se verá quiénes ven por el país y quiénes velan por los intereses de unos cuantos.

“Que cada quien vote a conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de egolatría donde lo que privilegia no es la vocación democrática si no la adoración por el dinero”, expresó.

Frente a dicho escenario, el político morenista adelantó que en diciembre se lanzará una convocatoria para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para lo cual no habrá negociación, ya que “será el pleno el que vote las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos, para garantizar la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales”.

“Preferimos 100 veces o más que sea insaculación y no concertación, en 2020 el proceso duró 47 días, nosotros vamos a ampliarlo para que se registren durante la primera quincena de diciembre y enero, y si no se alcanzan los dos tercios, por congruencia, por consistencia, que sea la insaculación”, aseguró.

Si la reforma propuesta no es aprobada, se procederá a legislar las leyes secundarias en materia electoral.

Esta mañana, El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un Plan B en caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada en el Congreso, por lo que dijo que es probable que envíe una iniciativa de reforma a la Ley Electoral que no requiera del visto bueno de las dos terceras partes para la elección de consejeros y magistrados electorales, así como para la reducción de plurinominales.

“Es probable que yo envíe una reforma a Ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B. Es posible que, sin violar la Constitución, que se pueda proponer en una reforma a la Ley Electoral para que se elijan a los consejeros y magistrados, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300”, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que esto es un asunto del Congreso, quien debe tratarlo y resolverlo, aunque sostuvo que es algo que le conviene al país, ya que dijo que “es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral”.

“Es un asunto ya del Congreso. Yo pienso que deben de tratarlo y resolverlo porque yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches; pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral porque eso es lo que está en el fondo. Eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos, y son muy clasistas y son muy racistas”.

“Entonces eso los trae muy molestos y quieren regresar por sus fueros. Y son capaces, porque ya lo han hecho, de imponerse mediante el fraude. Entonces sí debe resolverse lo de la iniciativa de reforma a la Constitución para que haya democracia y si la rechazan, porque también debe de saberse, ahora estoy más convencido de que no es en vano repetir y repetir, aunque parezca uno disco rayado”, añadió.

Dicho Plan B había sido anunciado ayer por el Diputado Hamlet García Almaguer, quien ante medios de comunicación aseguró que, si para el 25 de noviembre, no se llega a un dictamen de consenso en materia electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, Morena preparará un plan para impulsar modificaciones estructurales al INE.

La nueva propuesta, similar a lo que se hizo cuando la Reforma Eléctrica fue rechazada, sería presentada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, es decir, el 15 de diciembre.

A la par, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció que su partido votará en contra de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, con lo cual refrendan su defensa al INE.