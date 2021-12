AMLO celebra resoluciones de la SCJN sobre revocación de mandato y acuerdo de obras

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta de revocación de mandato y la suspensión parcial de la aplicación del acuerdo que declara obras del Gobierno federal como seguridad nacional.

El día de ayer, la Suprema Corte advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que “debe realizar la consulta sobre revocación de mandato“, programada para el 10 de abril, o “podrá incurrir incluso en responsabilidades penales”. Además, resolvió que es “válido” el acuerdo sobre megaproyectos, aunque el Supremo lo suspendió de forma parcial al admitir a trámite un recurso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Hoy, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador calificó ambas resoluciones como “buenas noticias” y expresó que la revocación de mandato permitirá que el pueblo de México decida sobre su permanencia como Presidente, algo que nombró como “un precedente histórico”.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que la resolución de la Suprema Corte es un avance que le ha costado mucho a su movimiento para que cualquiera que esté en la Presidencia se someta a una consulta y si los mexicanos deciden que “actúa mal”, éste debe renunciar al cargo.

“Entonces eso es lo que la Corte está permitiendo. Es un avance porque nos ha costado mucho, se ha batallado bastante para que se establezca la revocación de mandato. Durante todo el periodo neoliberal, en el discurso demagógico de los políticos y de los intelectuales orgánicos siempre se habló de la democracia participativa. Puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña: consulta, plebiscito, referéndum, revocación del mandato, pero era, para decirlo coloquialmente, ‘puro choro mareador’. Es hasta ahora que se reforma la Constitución y se permite llevar a cabo la revocación del mandato para que cualquiera que esté en la Presidencia, si no actúa bien, a mitad de su mandato tiene que someterse si así lo quieren los ciudadanos, se tiene que someter a una consulta y si está mal, para afuera”.

Asimismo, López Obrador recordó que el INE acudió a la SCJN con el pretexto de que no tenía presupuesto para realizar la revocación de mandato, algo que el Ministro Fernando Franco González Salas declaró “improcedente”.

“Entonces el que se haya logrado esto es un hecho histórico. Entonces el INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es una muy buena noticia. Todos a prepararnos, hasta los de FRENA que son los únicos que están impulsando del flanco derecho. Los demás están ahí callados o inactivos, incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato, me refiero al bloque conservador de partidos. Esos no quieren. En una de esas van a llamar a no votar”.