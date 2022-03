Ronaldinho, González y Cannavaro entran al Salón de la Fama del Futbol de Pachuca

En la rama femenina, la sueca Pia Sundhage, seleccionadora del equipo femenino de Brasil, y Maribel Domínguez, antigua delantera del Barcelona, fueron inducidas.

Pachuca (México), 16 de marzo (EFE).- El español Raúl González, leyenda del Real Madrid, calificó este martes como “un honor” formar parte del Salón de la Fama del Futbol Internacional ubicado en Pachuca, ciudad del centro de México.

“Es un honor formar parte del Salón de la Fama del fútbol internacional. Debido a mis compromisos como entrenador no puedo estar con ustedes en este evento tan especial, pero deseo que lo disfruten y lo pasen muy bien”, explicó en un video grabado desde Madrid, en donde dirige al Real Madrid Castilla.

Raúl formó parte de la generación 2020, la décima en la historia, que reanudó las ceremonias de investiduras, suspendidas desde 2019 a causa de la pandemia de la covid-19.

“Para mí el futbol es mi pasión, mi vida, por eso es un orgullo formar parte de esta familia. Quiero animar a todos los jóvenes a que practiquen fútbol y que persigan sus sueños con esfuerzo, perseverancia, creo que todos los que estamos en este Salón de la Fama somos un espejo de ello”, añadió el antiguo delantero de la selección España.

Junto con Raúl, entraron al Salón de la Fama en la categoría internacional los brasileños Roberto Carlos y Ronaldinho Gaúcho, y el italiano Fabio Cannavaro.

“Ni en mi mejor sueño imaginaba pasar por esto, estar a lado de tantas leyendas. Siempre soñaba con conquistar títulos, hacer jugadas, goles, pero no me imaginaba pasar por esto. Gracias a todos por lo que hicieron por el fútbol, que me ha dado oportunidad de soñar y ser como ustedes”, celebró Ronaldinho, quien asistió a la ceremonia.

En la rama femenina, la sueca Pia Sundhage, seleccionadora del equipo femenino de Brasil, y Maribel Domínguez, antigua delantera del Barcelona, fueron inducidas.

“Hoy quiero decirles que los sueños se cumplen y más hoy en un día especial. Para mí esto es un honor y es la prueba de un sueño más, por eso quiero compartir que hay que seguir luchando, trabajando por nuestro ideales, objetivos, para que sigamos dando mejores ejemplos a nuestras chicas y generaciones femeninas”, afirmó Domínguez, seleccionadora del cuadro sub-20 femenino de México.

Los elegidos en la categoría del balompié mexicano fueron Oswaldo Sánchez, el brasileño Antonio Carlos Santos y Pablo Larios. Los decanos inmortalizados fueron Jesús del Muro, Vicente Pereda y el brasileño Didi.

El Salón de la Fama de Pachuca tuvo a su primera generación de integrantes en 2011, cuando entraron figuras como el argentino Diego Armando Maradona, el brasileño Pelé y el neerlandés Johan Cruyff.