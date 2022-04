Adiós, mansiones, yates, obras de arte... Oligarcas rusos pagan la guerra de Putin

Los oligarcas rusos, todos ellos hombres cercanos al Presidente Vladimir Putin, han visto cómo los diferentes países de Europa han confiscado sus yates, residencias, propiedades, villas, desarrollos u obras de arte como parte de las sanciones que se les han impuesto a causa de la invasión rusa a Ucrania.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Con el paso de la invasión a Ucrania, los oligarcas rusos han perdido poco a poco sus propiedades y activos que tienen en otros países como Alemania, Francia, España, Italia o el Reino Unido, como parte de las sanciones que en Europa han impuesto a los hombres cercanos al Presidente Vladimir Putin.

El último golpe que recibió este grupo de hombres acaudalados provino del Gobierno francés que el jueves anunció que había congelado 33 propiedades en la Riviera, en París, y en otros lugares que pertenecen a estos oligarcas.

Entre los bienes que congeló el Gobierno galo, se encuentra chateau lujoso con vista al Mediterráneo en Cap d’Antibes que, según trascendidos citados por la agencia Associated Press, pertenece al multimillonario ruso Roman Abramovich.

Se calcula que el valor de las 33 propiedades en conjunto supera los 500 millones de euros. A diferencia de los bienes incautados o confiscados, las propiedades congeladas siguen perteneciendo a sus dueños, que pueden vivir en ellas, pero no alquilarlas a terceros ni venderlas, informó AP.

En total, el valor de los bienes rusos congelados o incautados en Francia se acerca a los 24 mil millones de euros, de los cuales 23 mil millones son bienes financieros del banco central ruso.

Ese mismo día, el Gobierno del Reino Unido dio a conocer que había congelado activos por 10 mil millones de libras, alrededor de 12 mil millones de euros, a los oligarcas Eugene Tenenbaum y David Davidovich, a quienes describe como socios empresariales Abramovich, también sancionado.

El objetivo de estas sanciones anunciadas, dijo el Gobierno británico, es evitar que esos activos acaben siendo “repatriados a Rusia” y utilizados para “alimentar la máquina de guerra” del Presidente ruso Vladimir Putin.

LOS YATES DECOMISADOS

Las medidas impuestas también han implicado la incautación de otro tipo de bienes como yates.

El caso más reciente se dio el miércoles 13 de abril en Alemania, donde las autoridades incautaron un superyate en Hamburgo tras determinar que pertenece a la hermana del oligarca ruso Alisher Usmanov.

La oficina de la Policía Criminal Federal dijo el miércoles que, tras “amplias investigaciones” y a pesar de “la ocultación en el extranjero”, pudo determinar que la propietaria es Gulbakhor Ismailova, hermana de Usmanov.

El superyate “Dilbar” tiene bandera de las Islas Caimán y está registrado a nombre de una sociedad en Malta, dos paraísos bancarios donde los multimillonarios suelen depositar sus riquezas. Se botó en 2016 y tuvo un costo reportado de más de 648 millones de dólares, reportó AP.

Apenas el pasado 4 de abril, la Guardia Civil española incautó en una operación conjunta con las agencias de Estados Unidos, el FBI y Homeland Security Investigations (HSI), el yate de lujo “Tango”, propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg, que está valorado en más de 90 millones de euros, y que se encontraba en el astillero de Palma de Mallorca.

“El yate tiene bandera de las Islas Cook y está registrado a nombre de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez está administrada por sociedades de Panamá, todo ello siguiendo una compleja trama financiera y societaria para ocultar la verdadera titularidad real del mismo”, informó la Guardia en un comunicado de prensa.

Días antes, el 29 de marzo, el Ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, informó que en colaboración con otras agencias británicas había retenido el yate “Phi”, valorado en 38 millones de libras esterlinas, sin dar a conocer a quién pertenecía. “Este Gobierno continuará tomando medidas enérgicas contra cualquiera que se beneficie de las conexiones con el régimen de Putin”, escribió.

El yate es propiedad de un empresario ruso no identificado, según reportó la BBC de Londrés, que precisó que el individuo no estaba sancionado actualmente, pero que tenía “relaciones cercanas” con el Presidente Putin.

🚨BREAKING: Russian superyacht detained. I have worked closely with @NCA_UK & the @UKBorder’s Maritime investigation Bureau to intercept the £38m – Phi. This Government will continue to take robust action against anyone benefiting from connections to Putin’s regime. pic.twitter.com/enp9M2tmBB — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 29, 2022

Días antes, el 21 de marzo, un superyate perteneciente al oligarca ruso sancionado Dmitry Pumpyansky, propietario y presidente del fabricante de tuberías de acero OAO TMK, que es un proveedor de la compañía energética estatal rusa Gazprom, fue incautado en Gibraltar.

The Guardian consignó en aquel entonces que el decomiso se dio justo cuando dos de los superyates de Roman Abramovich fueron vistos atracados en puertos de Turquía, habiendo navegado a nuevas ubicaciones después de la extensión de las sanciones a los multimillonarios rusos.

El medio británico informó cómo los yates pertenecientes a varios oligarcas rusos habían organizado a finales de marzo salidas no planificadas y a toda prisa, “aparentemente para evitar su incautación por parte de los gobiernos que imponen sanciones tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia”.

El 16 de marzo, la Dirección General de la Marina Mercante española inmovilizó el megayate “Crescent”, abanderado en las Islas Caimán y de 135 metros de eslora y 21 de manga.

“Se procederá a recabar información que confirme la titularidad real del buque de recreo privado. En concreto, se constatará si la propiedad, tenencia o control del buque corresponde o no a una persona física o jurídica incluida en la lista de personas y entidades sancionadas por el Consejo Europeo a raíz del conflicto bélico provocado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia”, informó el Gobierno español.

Días antes, las autoridades españolas hicieron lo mismo con el yate “Lady Anastasia”, abanderado en San Vicente y Las Granadinas, de 48 metros de eslora, en Port Adriano (Calvià) en Mallorca, y con ​​el “Valerie”, en Port de Barcelona.

En Italia, el 11 marzo, la Policía financiera incautó el “SY A”, un yate de vela con un valor de 530 millones de euros ubicado en el Puerto de Trieste. “El yate podría estar vinculado indirectamente a Andrey Igorevich Melnichenko, un individuo en la lista de sanciones de la UE”, informó ese día, en su cuenta de Twitter, Ferdinando Giugliano, el asesor de medios del Primer Ministro de Italia, Mario Draghi.

Italy’s financial police (@GDF) has just frozen “SY A” – a sailing yacht worth ~€530m located in the Port of Trieste. The yacht could be linked indirectly to Andrey Igorevich Melnichenko – an individual in the EU sanctions list. pic.twitter.com/fRg6ZTIQRH — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 12, 2022

En este mismo país, el 5 de marzo, la Policía incautó villas y yates por un valor de al menos 140 millones de euros, informó en ese momento la agencia Reuters. El reporte señaló que una villa localizada en la isla mediterránea de Cerdeña era propiedad del multimillonario empresario Alisher Usmanov y otra en el lago de Como, pertenecía al presentador de la televisión estatal Vladimir Soloviev.

Además, fuentes confirmaron a Reuters que los yates del hombre más rico de Rusia, Alexey Mordashov, y de Gennady Timchenko, estrechamente vinculado al Presidente ruso Vladimir Putin, también habían sido incautados en puertos del norte de Italia.

Dos días antes, en Francia, las autoridades aduaneras de ese país incautaron el yate “Amore Vero” perteneciente a Igor Sechin, presidente ejecutivo de Rosneft, cuando intentaba salir del puerto mediterráneo de La Ciotat, en violación de las sanciones de la Unión Europea contra los oligarcas rusos, informó el Ministro de Finanzas, Bruno Le Maire en un comunicado.

Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi.

Merci aux douaniers français qui font respecter les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des proches du pouvoir russe. pic.twitter.com/AZVzmlet2P — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 3, 2022

LES QUITAN PROPIEDADES

Las incautaciones que se han hecho en Europa no sólo se han limitado a los yates. Apenas el pasado 11 de abril la Policía italiana embargó de forma preventiva un complejo inmobiliario en Cerdeña, valorado en más de 100 millones de euros, propiedad del piloto ruso de Fórmula 1 Nikita Dmitrievich Mazepin y de su padre, que es un oligarca.

“Se ha ejecutado una orden de embargo preventivo contra Dmitry Arkadievich Mazepin y su hijo Nikita Dmitrievich Mazepin, relativa a la villa” conocida como Rocky Ram y situada en Porto Cervo, al norte de Cerdeña, dijeron fuentes policiales a la agencia EFE.

También en Italia, el 19 de marzo, Ferdinando Giugliano, el asesor de medios del Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, informó que la Policía Financiera había congelado un desarrollo residencial en Olbia, Cerdeña, con un valor de 105 millones de dólares, como parte de las sanciones de la Unión Europea contra Alexey Alexandrvits Mordaschov.

Italy’s financial police (@GDF) has begun freezing a residential development in Olbia (Sardinia) worth ~€105m – in application of EU sanctions towards Alexey Alexandrovits Mordaschov. — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 19, 2022

Dos días antes, el Gobierno de Italia se apoderó de un complejo de edificios también en Cerdeña, propiedad del empresario ruso Petr Aven, consejero del Presidente ruso y dirigente de Alfa Bank, el mayor banco comercial ruso y objeto de las sanciones internacionales. El oligarca ruso, dijo la oficina del Primer Ministro Mario Draghi, poseía un tercio de la propiedad confiscada y su propiedad valía alrededor de 4 millones de euros.

El 5 de marzo, el Gobierno de Mario Draghi incautó bienes por valor de 150 millones de euros, entre activos, yates y villas. Entre estos estaba una mansión del siglo XVII, Villa Lazzareschi, en las colinas de Capannori, cerca de Lucca y que fue adquirida en 2018 al precio de tres millones de euros por el empresario ruso Oleg Savchenko.

Italy’s tax police also froze “Lena” – a €50m yacht belonging to Gennady Nikolayevich Timchenko located in Sanremo (Liguria) – and “Villa Lazzareschi” – a €3m property belonging to Oleg Savchenko located in the province of Lucca (Tuscany). pic.twitter.com/yc1Q2y4d0G — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 5, 2022

TAMBIÉN CONFISCAN OBRAS DE ARTE

El pasado 9 de abril, las autoridades francesas incautaron un cuadro propiedad del oligarca Petr Aven, un autoretrato de Piotr Konchalovski (considerado el Cézanne ruso).

Esta fue la tercera confiscación de una obra de arte en Francia desde que la Unión Europea comenzó a aprobar sanciones a causa de la invasión rusa de Ucrania.

El cuadro formaba parte de una gran exposición de casi dos centenares de obras de la colección de los hermanos Morozov, que fue nacionalizada en 1918 y que incluye obras de los mejores pintores modernos rusos, pero también de Picasso, Matisse, Cézanne, Gauguin, Renoir, Monet o Manet.

La mayoría de las obras son propiedad del Estado ruso, están repartidas en distintos museos públicos y serán devueltas, dijeron fuentes del Ministerio de Cultura a la agencia EFE.

Otro cuadro se quedará en Francia, según la misma información, “para su protección”. Se trata de una obra de Valenti Serov que es propiedad del museo de la ciudad ucraniana de Dniepropetrovsk, escenario de intensos combates entre tropas rusas y ucranianas.

La dirección del museo ha solicitado a Francia guardar temporalmente la obra, indicaron fuentes del Ministerio de Cultura citadas por el diario Le Monde.

En tanto, se informó que el futuro de un tercer cuadro está en estudio por motivos legales, ya que pertenece a un museo privado fundado por el empresario ruso Moshe Kantor, principal accionista de la empresa de fertilizantes Acron, también próximo a Putin y sujeto a las sanciones de la UE.

