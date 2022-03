El Presidente de EU va contra los oligarcas rusos: yates, casas, cuentas “ilegales”

-Información en desarrollo

Washington, 1 de marzo (EFE).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que su país perseguirá los crímenes de los oligarcas rusos y que para ello el Departamento de Justicia está formando un grupo de trabajo.

“Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y decomisar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”, dijo Biden, dirigiéndose a los oligarcas rusos, en su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EU.

.@POTUS: "The U.S. Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of Russian oligarchs. We are joining with our European allies to find and seize your yachts, your luxury apartments, your private jets.” pic.twitter.com/IgtLBWGVDz

— The White House (@WhiteHouse) March 2, 2022