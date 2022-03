Joe Biden cierra el espacio aéreo de EU a Rusia y anuncia más medidas de aislamiento

–Información en desarrollo

Washington, 1 mar (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este martes al Presidente ruso, Vladimir Putin, de querer derribar “los cimientos del mundo libre” con la invasión de Ucrania, pero remarcó que “la libertad siempre vencerá sobre la tiranía”.

Biden hizo esta afirmación nada más comenzar su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EU.

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/Kgg9cxK21w

— President Biden (@POTUS) March 2, 2022