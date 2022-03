–Sveta, vamos. –Vete tú, yo te alcanzo. –¡Por Dios, vámonos! (CRÓNICA desde Ucrania)

JÁRKIV, Ucrania (AP).— Polvo, escombros y los muertos. La escena en la plaza central de Járkiv dio al martes a los ucranianos una idea de lo que puede suceder con otras ciudades si no se contiene a tiempo la invasión de Rusia.

Poco después del amanecer, los rusos atacaron el centro de la segunda ciudad más grande de Ucrania, causando fuertes daños en un edificio municipal emblemático de la era soviética. Una filmación de circuito cerrado mostró una bola de fuego frente al edificio y unos pocos autos que salían de entre el humo.

“No puedes ver esto y no ponerte a llorar”, expresó un testigo en un video filmado luego del ataque, verificado por The Associated Press.