Zelensky habla con Biden sobre Rusia y llama a “detener al agresor lo antes posible”

Washington, 1 de marzo (EFE).– El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que utilice su discurso del estado de la Unión de este martes para enviar un mensaje contundente a Rusia sobre la invasión de Ucrania.

Durante una entrevista con la CNN en el búnker donde está refugiado, Zelensky, visiblemente cansado, deseó que el discurso de esta noche de Biden sea “útil” para revertir la guerra.

Sobre las negociaciones iniciadas en Bielorrusia entre el Gobierno ucraniano y el ruso, Zelensky consideró que lo primero “es dejar de luchar” porque, de lo contrario, se estará “perdiendo el tiempo”.

El mandatario, quien ejercía como actor antes de entrar en política, dijo que lo ocurrido “es muy serio, no es una película”, y sobre la ovación que recibió este martes al intervenir en video ante el Parlamento Europeo expresó: “No soy icónico, Ucrania es icónica”.

Durante la entrevista, Zelensky reveló que hace tres días que no ve a su familia y que sus días se limitan a “trabajar y dormir”.

Zelensky y Biden sostuvieron este martes una conversación telefónica de 30 minutos mientras Rusia ha intensificado durante las últimas horas los ataques aéreos contra la capital del país, Kiev.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022