Candidata del PRIAN llama “valiente” al Gobernador de Jalisco, quien hace fuchi a MC

La aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” elogió la decisión del Gobernador de Jalisco por alzar la voz y exigir un nuevo Pacto Fiscal para “darle lo que le toca” a la entidad, tal y como lo hizo al criticar la postura del partido Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones 2024.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz elogió este martes la “valentía” del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al mantener su exigencia de establecer un nuevo Pacto Fiscal en beneficio de la entidad.

Durante su reciente encuentro con simpatizantes del esto, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) acusó a la Federación de “gandaya” y de retener los recursos destinados a los Estados, con el fin de someter a sus gobernadores.

Sin Embargo, exentó al mandatario estatal Alfaro Ramírez por ser el único en alzar la voz y buscar una solución ante el problema al exhortar a las autoridades de “darles lo que les toca”.

“Yo celebro que el Gobernador de Jalisco haya sido un hombre que se haya mantenido valiente exigiendo a la Federación lo que le toca (…) Yo les diría, para mí sí es importante ser Federalista, darles lo que les toca”, dijo Gálvez Ruíz en entrevistada con el noticiario de radio En Punto.

La aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” recordó los casos de los gobernadores Omar Fayad, de Hidalgo; Alejandro Murat, de Oaxaca y Alfredo del Mazo, del Estado de México, como principales funcionarios que terminaron en Morena tras ser sometidos por el Gobierno federal.

Ante ello, Gálvez Ruiz aseguró que, de ganar los próximos comicios del 2 de junio, buscará hacer una distribución justa del presupuesto sin desviar recursos etiquetados o de realizar obras faraónicas.

“Yo no voy a desviar los recursos que están etiquetados en el Presupuesto. Yo no me voy a enfocar en las obras faraónicas así de miles de millones de pesos. Mis obras faraónicas van a ser hospitales, van a ser que las carreteras estén bien mantenidas, en eso nos vamos a enfocar y a los agricultores de Jalisco y a los ganaderos tengan la certeza que no van a estar solos nunca más”, indicó.

Como apoyo a la candidata del PAN, el Gobernador de Jalisco también criticó las decisiones de la diligencia de Movimiento Ciudadano (MC), desde la precampaña de Samuel García Sepúlveda hasta la campaña de Jorge Álvarez Máynez.

En una entrevista en febrero para el canal quierotv, Alfaro reconoció que su relación con Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, se ha enfriado por su intento de ser candidato presidencial y su precampaña, aunque remarcó la importancia de retomar la relación política y económica por el bien de ambas entidades.

Incluso, insistió en que nunca estaría de acuerdo con “esa noción de la política que la envilece, que la banaliza”, pues afirmó que “si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos”.

“Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas, y así seguiré hasta el último día de mi vida, aun retirado de la política”, mencionó.

Como parte del distanciamiento entre Enrique Alfaro y MC, el mandatario estatal compartió en agosto de 2023 en sus redes sociales la imagen de él con Xóchitl Gálvez, como alianza a la oposición yen apoyo a la candidata presidencial para frenar el avance de Morena y el partido naranja en la entidad.

Me dio mucho gusto recibir a mi amiga @XochitlGalvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como gobernador del estado dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado siempre será un… pic.twitter.com/3PQttN6RRk — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 24, 2023

Alfaro compartió la foto y en ella dice: “Me dio mucho gusto recibir a mi amiga Xóchitl Gálvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto”.

Por su parte, la propia Xóchitl Gálvez explicó en un videomensaje que únicamente saludó al Gobernador y hablaron de sus visiones del país, pero sin ahondar en el tema interno de MC “por respeto”.

“No quise abordar al tema interno de MC por respeto, yo he dicho que cuando tenga un nombramiento buscaré a su dirigente, Dante Delgado, y por el momento sólo quedó en un cordial saludo”, concluyó.

El próximo 2 de junio, se renovarán 20 mil 375 cargos federales en México, incluida la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado, así como nueve gobiernos estatales.