La impunidad hizo metástasis. Y sí, es el Poder Judicial. Pero también las fiscalías

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo) – La Reforma al Poder Judicial no será suficiente por sí sola para resolver los problemas profundos que afectan al sistema de justicia en México, señalaron analistas y expertos en la materia, quienes advirtieron que estos cambios deben ir acompañados de cambios en las policías y fiscalías estatales.

Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de la organización de litigio estratégico Tojil, así como Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de FLACSO México, coincidieron en que aunque es alentador que se debata y promueva la Reforma Judicial es fundamental reconocer que gran parte de las deficiencias se encuentran en las policías y las fiscalías locales.

Estefanía Medina también señaló que la narrativa actual se enfoca en el Poder Judicial cuando el mayor número de fallas están en la etapa inicial del proceso judicial. “Lo que verdaderamente urge en nuestro país es una transformación de la Fiscalía General y las fiscalías de los estados. Ahí es donde, día a día enfrentamos un problema de impunidad y corrupción que afecta tanto a los grandes casos como a los casos que todos vemos en las noticias, pero especialmente a la ciudadanía que diariamente es víctima de delitos y que toca puertas muchas veces sin recibir ninguna respuesta”.

En México, es menor el número de casos que llegan ante un juez y avanzan en los tribunales. Durante el año 2022, de 2 millones 246 mil 885 carpetas de investigación iniciadas por los ministerios públicos, solamente se lograron judicializar 96 mil 579, es decir, solo el 4.3 por ciento del total, según el amplio estudio realizado por la organización México Evalúa.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia 2023, documentó que en el mismo año, las fiscalías del país dejaron sin concluir 2 millones 915 mil 899 carpetas de investigación, un aumento del 10.9 por ciento respecto a 2021; de estas, el 1.7 por ciento corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR) y el 98.3 por ciento a fiscalías estatales.

Daniel Vázquez, experto en derecho y justicia, explicó que los vicios presentes en las fiscalías y los sistemas de policía datan de épocas anteriores al régimen actual y que, a pesar de los avances democráticos en otras áreas, los problemas actuales en las fiscalías son los mismos que existían en 2018, cuando se realizó la reforma para convertirlas en autónomas.

De acuerdo con el académico, la Reforma debe abordar la justicia como un sistema integral para lograr una modificación profunda en el acceso a la justicia. Sin una visión sistémica y un enfoque progresivo que comience a nivel municipal, indicó, cualquier reforma quedará incompleta y no resolverá los problemas estructurales de impunidad y corrupción.

“Si queremos tener un mejor acceso a la justicia, sobre todo para resolver los problemas más cotidianos de la gente común, tiene que cambiar el sistema en su conjunto. Es decir, tanto el sistema de policías como el sistema de fiscalías como los poderes judiciales. Si solamente nos enfocamos en los poderes judiciales y, en particular, en el Poder Judicial federal, prácticamente no habrá mejoras ni cambios significativos”, destacó.

La representante de Tojil advirtió a su vez que uno de los riesgos de implementar una Reforma Judicial sin acompañarla de cambios en las fiscalías es que no tendrá un impacto en la mayoría de las personas que buscan justicia.

“No vamos a tener una mejora en la procuración de justicia, y esto puede llevar a peores realidades, como jueces con menores capacidades y lealtad al poder ejecutivo”, explicó. Esto podría resultar en procedimientos legales irregulares y plagados de corrupción, aprobados por jueces que carecen de independencia.

En relación con la percepción que tienen los mexicanos sobre el desempeño de las autoridades, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 señala que la Marina es la institución que la población considera más efectiva, con un 87.8 por ciento de aprobación.

En cuanto a las autoridades de procuración de justicia, el 60.6 por ciento de la población considera a la Fiscalía General de la República (FGR) como efectiva, seguida por los jueces con un 58.3 por ciento. La policía ministerial, judicial o de investigación tiene una percepción de efectividad del 57.8 por ciento, mientras que la policía estatal obtiene un 55.5 por ciento. El Ministerio Público y las fiscalías son considerados efectivos por el 55 por ciento de la población.

Con respecto al nivel de confianza hacia las autoridades de justicia, el 89.6 porciento de la población identifica a la Marina como la autoridad de mayor confianza, seguida por el Ejército y, en tercer lugar, la Guardia Nacional. Los jueces ocupan el cuarto lugar con un 59.1 porciento de confianza, seguidos por la policía ministerial o judicial con un 59 porciento, y el Ministerio Público y las fiscalías estatales en el octavo lugar con un 58.1 porciento.

En cuanto a la percepción de la corrupción, los jueces ocupan el segundo lugar con un 66 por ciento de la población que los considera corruptos, solo por debajo de la policía de tránsito con un 73.9 por ciento. El Ministerio Público se ubica en el quinto lugar en percepción de corrupción, con un 62.8 por ciento.

Daniel Vázquez agregó que el actual proyecto de Reforma Judicial, centrado principalmente en niveles superiores como el Poder Judicial federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría tener un impacto limitado en la resolución de delitos cotidianos y en la percepción de justicia por parte de la población.

“La Reforma judicial, en la medida en que no está mirando a la justicia como un sistema y no está tocando ni a los cuerpos de policía, a los más de 2000 cuerpos de policía, ni al sistema de fiscalías, ni a los poderes judiciales locales, pues en realidad es que no va a pasar nada, o sea, vale, se va a modificar más bien la composición del Poder Judicial federal y, en particular, probablemente la del Poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso no va a llegar hacia abajo. Nuestro sistema de justicia no va a tener ningún cambio relevante”, expresó.