Una investigación en EU vincula asma y linfoma en niños a la fracturación hidráulica

Pensilvania, EU, 16 de agosto (AP) — Los niños que viven más cerca de pozos de gas natural en Pensilvania, un estado con muchos puntos de extracción, tienen más probabilidades de desarrollar una forma relativamente rara de cáncer, y los residentes cercanos de todas las edades son más propensos a reacciones graves de asma, según reportes publicados esta semana.

La investigación con fondos públicos de la Universidad de Pittsburgh se suma a otras evidencias que sugieren lazos entre la industria gasífera y algunos problemas de salud.

En los reportes, los investigadores encontraron lo que describieron como asociaciones significativas entre actividad en la industria del gas y dos dolencias: el asma y el linfoma en niños. Los diagnósticos de esta forma de cáncer son relativamente poco frecuentes en menores.

Los investigadores no pudieron determinar si los pozos habían provocado esos problemas porque los estudios no estaban diseñados para hacerlo. En lugar de eso, los expertos analizaron historiales médicos para determinar posibles asociaciones en función de cuán cerca vivían los pacientes de los pozos de gas natural. Grupos de la industria señalaron lo que describieron como puntos débiles en las inferencias de los estudios y en lo limitado de sus datos.

Lo reportes se publicaron al principio de un evento público el martes por la noche para comentar los hallazgos, organizado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh y el Departamento de Salud del estado, en el campus de la Universidad Occidental de Pensilvania.

En la reunión, activistas comunitarios y padres preocupados instaron a funcionarios del departamento y a investigadores de la universidad a hacer más por proteger la salud pública mientras las perforaciones de gas siguen aumentando.

Raina Rippel, exdirectora del Proyecto Salud Ambiental del Suroeste de Pensilvania, describió los hallazgos como la “punta del iceberg tóxico, y apenas empezamos a comprender lo que hay ahí”.

En el estudio sobre cáncer, los investigadores concluyeron que los niños que vivían a 1,6 kilómetros (una milla) o menos de un pozo tenían entre cinco y siete veces más posibilidades de desarrollar un linfoma en comparación con los niños que vivían a ocho kilómetros (cinco millas) o más de un pozo. Eso supone entre 60 y 84 casos de linfoma por millón de niños que viven cerca de pozos, en comparación con los 12 por millón de niños que vivían más lejos.

En cuanto al asma, los investigadores concluyeron que la gente con ese problema respiratorio que vivía cerca de los pozos era más propensa a tener reacciones graves cuando se estaba extrayendo gas, en comparación con gente que no vivía cerca de pozos. Sin embargo, los investigadores dijeron que no habían encontrado una asociación consistente de reacciones graves en los periodos de construcción, perforación y fracturación en el pozo.

