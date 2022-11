OTAN considera probable que misiles en Polonia sean de las defensas aéreas ucranianas

BRUSELAS, 16 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló este miércoles que las investigaciones preliminares apuntan a que es “probable” que el incidente en Polonia, con la muerte de dos personas por el impacto de misiles, fue provocado por las defensas aéreas ucranianas.

“El análisis preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado por un misil de las defensas aéreas ucranianas para defender el territorio de un ataque ruso”, afirmó en rueda de prensa tras la reunión de emergencia de embajadores aliados convocada para examinar el incidente registrado en la localidad de Przewodow, en el este de Polonia, que hicieron saltar todas las alarmas este martes por las implicaciones de un posible ataque contra territorio de la OTAN.

#NATO Allies expressed strong solidarity with Poland, offered deep condolences, and made clear they will continue to support Ukraine’s right to self-defence

— NATO (@NATO) November 16, 2022