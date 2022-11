Polonia: Expresidente ruso advierte guerra mundial; China pide “calma” y “contención”

Madrid, 16 Nov. (EUROPA PRESS).- El expresidente ruso y actual Vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvedev, ha afirmado este miércoles que el impacto de un proyectil en territorio polaco y las acusaciones contra Moscú demuestran que “Occidente se acerca a una guerra mundial“.

Tras el incidente el territorio polaco, el Ministerio de Defensa de Rusia tildó de “provocación deliberada” las acusaciones sobre su implicación. Asimismo, indicó que el Ejército no ha realizado ataques a objetivos cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, a la par que ha incidido en que las fotografías de los restos de misiles demuestran que no es el armamento utilizado por Rusia.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022