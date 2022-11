Biden: “Poco probable” que misil en Polonia sea ruso; OTAN llama embajadores aliados

Bruselas/Indonesia, 15 de noviembre (Europa Press/AP).– La OTAN ha convocado una reunión de emergencia de embajadores aliados este miércoles para examinar el incidente registrado en Polonia donde han muerto dos personas en la localidad fronteriza de Przewodow, a causa de una explosión que medios de comunicación han atribuido al impacto de misiles.

Queda por ver si Polonia finalmente invoca el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para activar consultas en el seno de la OTAN tras la explosión, si bien de facto la convocatoria de Stoltenberg supondrá mantener contactos estrechos entre aliados y estudiar una respuesta conjunta al incidente.

Este martes, el presidente de Polonia, Andzrej Duda, ha mantenido contactos con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir el caso. Varsovia ha dicho estudiar las condiciones actuales y si se dan las premisas para iniciar los procedimientos para activar consultas bajo el artículo 4.

Por el momento el Pentágono ha señalado que no tiene información suficiente para corroborar que dos misiles rusos hayan alcanzado el territorio polaco, mientras que Stoltenberg se ha referido al episodio como “una explosión” y ha pedido aclarar el incidente.

ARTÍCULO 4 DEL TRATADO

El Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte establece que los aliados de la OTAN mantendrán consultas cuando una de las partes considere que su integridad territorial, independencia política o seguridad de los aliados se vea amenazada.

El foro de consultas es el Consejo del Atlántico Norte (NAC, por sus siglas en inglés), que es a su vez el principal órgano de toma de decisiones en el seno de la OTAN. Cualquier miembro de la organización puede invocar formalmente el artículo 4, que sería la antesala de alguna decisión o acción conjunta en nombre de la OTAN.

La última vez que se aplicó fue tras la invasión militar rusa de Ucrania, cuando Estonia, en coordinación con Letonia, Lituania y Polonia, pidió abrir este proceso para responder a la situación en el país vecino.

BIDEN DUDA QUE MISIL SALIERA DE RUSIA

El Presidente Joe Biden dijo el miércoles que es “poco probable” que el misil que mató a dos personas en Polonia, un aliado de la OTAN, haya sido lanzado desde Rusia, pero se comprometió a brindar apoyo a la investigación polaca sobre lo que describió como un misil “de fabricación rusa”.

Biden, quien se encuentra en Indonesia para la cumbre del G20, convocó horas antes a una reunión “de emergencia” del G7 y de dirigentes de la OTAN para realizar consultas sobre el ataque en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

I’m discussing a meeting with world leaders on the loss of life in Eastern Poland and the United States’ commitment to support Poland’s investigation. https://t.co/duaAT0lEoZ

No estaba claro de momento si Biden estaba sugiriendo que el misil no había sido disparado por Rusia en absoluto. Ucrania aún mantiene reservas de armamento de fabricación rusa y soviética, incluido el sistema de misiles de defensa aérea S-300.

El mandatario, a quien su personal despertó en medio de la noche para darle la noticia de la explosión del misil, llamó desde Indonesia al presidente polaco Andrzej Duda para expresarle “sus profundas condolencias” por la pérdida de vidas. A través de Twitter, Biden prometió “pleno apoyo de Estados Unidos y asistencia en la investigación de Polonia”, además de que “ratificó el compromiso absoluto de Estados Unidos con la OTAN”.

⚡️The Press Secretary of the Government of Poland Piotr Muller gave a comment.

“In connection with the situation, Prime Minister Mateusz Morawiecki, in agreement with President Andrzej Duda, ordered to convene a meeting of the Committee on National Security and Defense Issues.” pic.twitter.com/uJKHjfDccH

— FLASH (@Flash_news_ua) November 15, 2022