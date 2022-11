Balón con el que se marcó el gol de la “Mano de Dios” es subastado por casi 2.4 mdd

Londres, 16 de noviembre (AP) — El balón que Diego Maradona envió a la red con su puño izquierdo para su gol de la “mano de Dios” en la Copa del Mundo de 1986 fue vendido en subasta por casi 2.4 millones de dólares por el árbitro que no vio la infracción más famosa de la historia del fútbol.

Ali Bin Nasser, el tunecino que arbitró el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México, era el dueño del balón Adidas de hace 36 años, vendido por la casa londinense Graham Budd Auctions por 2 millones de libras (2.37 millones de dólares) el miércoles.

Bin Nasser dijo antes de la subasta que era el momento justo de mostrar el artefacto al mundo. Expresó la esperanza de que el comprador lo exhibiera en público.

