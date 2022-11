“Es más fácil culpar al comediante”: Franco Escamilla defiende a “Platanito” (VIDEO)

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El comediante mexicano Franco Escamilla salió en defensa de Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito“, luego de que éste fuera señalado en redes sociales por un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar y de que los padres de la joven advirtieran que podrían levantar una denuncia en su contra.

Durante una emisión de la “Mesa Reñoña”, Escamilla expresó que es “mucho más fácil echarle la culpa a un comediante” luego de que la influencer Ana Valero pidiera que, en lugar de atacar a “Platanito”, se le exija al Gobierno que garantice nuestra seguridad e investigue bien el caso.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, afirmó.

Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o

Escamilla dijo que este tipo de personas no saben distinguir que esas cosas no se hacen, ya que “es un principio básico”.

“No necesitas ni de leyes, ni de religión, para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la Ley, es un bien intrínsecamente válido”, expresó.

Si bien dijo comprender la molestia por parte de los padres, el comediante expuso su enfado ante quienes aseguran que “deben quitar a todos los comediantes”.

“A mí sí me cag* la banda que, después de ahí, se suelte a ‘no, deben de quitar a todos los comediantes’. No, espérate, es un chiste, no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, lo es, a mí no me haría ni put* gracia si fuera familiar de ella, pero no podemos decir ‘nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas’. No, señor, la comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro”.