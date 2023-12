Empresas engañan para cambiar comida por ultraprocesados; activistas exigen regular

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).ー Las empresas dedicadas a producir comestibles ultraprocesados han transformado la manera en la que se alimentan las y los mexicanos, así como habitantes de otros países, al normalizar su consumo en exceso y ocultar información sobre el daño que causan.

En cambio, para promocionarse, estas industrias recurren a estrategias como financiar investigaciones sin sustento científico, cabildear con funcionarios para evadir restricciones, además de realizar grandes campañas publicitarias y pagar a especialistas de distintas áreas de la salud para limpiar su imagen, alertó Marion Nestle, académica y activista en temas de nutrición.

“El sistema de alimentación tradicional mexicano, respetuoso con el medio ambiente y nutricionalmente completo, era delicioso y alimentaba a la población, pero no daba dinero a las grandes empresas. Las empresas alimentarias no son agencias de servicios sociales, no son organismos de salud pública, son empresas. Obtienen sus ganancias diseñando alimentos para los que pueden comprar ingredientes a muy bajo precio, y luego empaquetarlos con sabores y texturas añadidos que imitan el sabor de los alimentos reales; les hacen mucha publicidad para enseñar a la gente a preferirlos y a pensar que son modernos”, expuso para el programa En Defensa del Consumidor.