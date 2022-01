Pérdida de olfato y gusto por COVID, asociados a factor de riesgo genético: estudio

Redacción Ciencia, 17 ene (EFE).- Un equipo de investigadores ha logrado identificar un factor de riesgo genético que influye en la probabilidad de que una persona experimente pérdida de olfato o de gusto como parte de los síntomas de la COVID-19.

Los resultados de este estudio estadounidense se publican este lunes en la revista Nature Genetics.

La constatación de este vínculo genético proporciona pistas sobre los mecanismos biológicos -aún no están claros- que subyacen a la pérdida del olfato o del gusto, síntomas distintivos de la COVID-19 que, sin embargo, no todos los individuos infectados por el SARS-CoV-2 experimentan.

