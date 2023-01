Un gigante ha despertado. Todos hemos oído hablar de él, por lo bajo. A todos nos ha llegado como un rumor de multitudes el reconocimiento de su existencia. Hay quienes lo niegan y quienes lo vituperan. Pero siempre ha estado aquí. De alguna manera, somos todos nosotros.

Su huella ya se deja ver en todas las conversaciones y su voz se deja escuchar en todos los rincones de México. Nunca se fue, pero ahora está aquí más que nunca. Es la sociedad civil: somos tú y yo.

Esta sociedad civil se reconoció a sí misma el 13 de noviembre en la forma de la marcha multitudinaria más grande en la historia del país. Fue un acto festivo que ahora empieza a manifestarse de otra manera: a través de la conformación de una alternativa mucho más humana, racional y democrática que el Gobierno actual. Es la que está diseñando el programa de Gobierno que llevará a México hacia un mejor camino. Es la que está proponiendo un Gobierno de coalición que se integre con los mejores hombres y mujeres, sin importar su filiación partidista.

Es la que está definiendo el método democrático para elegir no sólo al Presidente de la República, sino a Senadores, Diputados, Gobernadores, Presidentes Municipales, Regidores y, en general, a todos aquellos que aspiran a un puesto de representación popular. Este método no sólo se está consensando en grupos de trabajo y conversaciones públicas, sino que entraña un rompimiento con la manera en que se habían designado a quienes compiten por un puesto de representación ciudadana. Ahora no sólo los partidos, sino los ciudadanos y ciudadanas sin partido podrán elegir a los candidatos. Es necesario, sin lugar a dudas, que varios de ellos procedan de las luchas ciudadanas de los últimos años: líderes indígenas, mujeres, minorías de género, campesinos, trabajadores, científicos, académicos, profesionistas. Nuestro momento es el de la irrupción ciudadana. Es el momento tuyo y mío. Por eso debe ser importante que los candidatos a la Presidencia de la República y al de otros puestos de representación no sólo provengan de las burocracias partidistas, sino también de la sociedad civil. Hasta el momento lo partidos, lamentablemente, se siguen resistiendo al cambio. Pero ya parece haber visos de que se han enterado que si van solos son muy débiles, en cambio que si van de la mano de la sociedad civil, son muy fuertes.

El momento mexicano actual recuerda el de otras grandes luchas sociales, donde la diferencia la hizo una robusta sociedad civil. Fueron quienes apoyaron a Mandela en Sudáfrica contra el Apartheid, fueron quienes respaldaron a Vaclav Havel contra la dictadura soviética en Checoslovaquia, fueron los que aclamaron a Martin Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos, fueron los que caminaron de la mano con Gandhi contra el imperio en la India. Hoy somos todos nosotros, la gran ola rosa de la marcha ciudadana al Monumento a la Revolución. Hoy somos tú y yo, contra un poder autocrático con intenciones tiránicas. Hoy es el tiempo del gran gigante que despierta. Nosotros todos que nosotros somos.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).