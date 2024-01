“La búsqueda de personas desaparecidas continuará”, aclara Gobernación ante críticas

Después del despido de algunos funcionarios, las familias de víctimas de desaparición y diversas organizaciones mostraron su preocupación por el posible desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer ayer que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no se desmantelará y continuará con los esfuerzos de localización de personas desaparecidas, esto con la intención de desmentir la información que ha circulado en redes sociales y diversos medios de comunicación.

En un comunicado dirigido a las familias de víctimas de desaparición, a colectivos, organizaciones, medios de comunicación y otros actores tanto políticos como sociales, Gobernación explicó que la CNB seguirá existiendo, y que solamente atraviesa un proceso de reestructura administrativa cuya intención es mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, de modo que ningún avance alcanzado está en riesgo.

Lo anterior significa que los procesos o tareas de la propia CNB y de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh) no se detienen ni se verán afectados por recortes de personal o por reducciones presupuestales.

Todo lo anterior fue explicado por la Secretaría de Gobernación en el contexto del actual proceso de reestructura de plazas eventuales, ante lo cual aclaró que éstas deben ajustarse a una sola anualidad y de acuerdo con las autorizaciones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

⭕️#GobernaciónInforma | #Gobernación refrenda compromiso con la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición. Respecto a las preocupaciones externadas en fechas recientes por diversos colectivos, organizaciones, actores políticos y sociales y medios de… pic.twitter.com/2ZAPlBn9A0 — Gobernación (@SEGOB_mx) January 17, 2024

En ese sentido, puntualizó que cumple con todas las disposiciones administrativas y presupuestales a las que se encuentra obligada como institución del Estado mexicano, y añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda se fortalece a través de la reorganización de sus procesos de trabajo para servir más y mejor a las familias de las personas desaparecidas.

Gobernación también explicó que las líneas de acción para lograr lo anterior son dar continuidad a la atención de todas las personas, familias, grupos, colectivos y plataformas en las instalaciones de la propia Comisión, en otros espacios de reunión acordados en común, así como a través de visitas a los estados junto con las comisiones, fiscalías locales y autoridades estatales. “Esta tarea es irrenunciable y la seguiremos haciendo todos los días”, aclaró la Secretaría en el boletín.

Para finalizar, agregó que todas estas acciones tienen como único propósito el fortalecimiento de la institución para brindar respuestas más eficaces a las familias que buscan a sus seres queridos, y que la CNB continuará trabajando como hasta ahora lo ha venido haciendo.

⭕ El @GobiernoMX hace un llamado a la población para colaborar con información que permita continuar con la localización de personas desaparecidas. Si tienes información de personas desaparecidas: 📍Ingresa a 👉https://t.co/ZPuQoEN4IF 📍Llama a @locatel_mx 👉55-5658-1111… pic.twitter.com/cY3HYzBASI — Gobernación (@SEGOB_mx) January 5, 2024

La Secretaría de Gobernación señaló que refrenda su compromiso con la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la no repetición que demandan las víctimas, las familias y el pueblo de México.

UNA COMISIÓN EN PROBLEMAS

El pasado 12 de enero, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas prescindió de los servicios de varios funcionarios clave en las investigaciones de desaparecidos, entre ellos Javier Yankelevich, quien encabezaba el Equipo Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Sucia, así lo denunciaron familiares de víctimas y cuatro comisionados independientes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.

El organismo, encabezado por Teresa Reyes Sahagún, decidió apartar de su cargo a Yankelevich, así como prescindir de las tres cuartas partes del equipo del director.

La decisión fue notificada a Yankelevich en una carta en donde se le indicó que se conservará un área pequeña para la búsqueda de víctimas de la contrainsurgencia, la cual estará compuesta por dos plazas de funcionarios actuales y un investigador extra del Conahcyt.

Ante esta decisión, cuatro comisionados independientes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia firmaron un desplegado en donde consideraron que se envía un “mensaje terrible a las víctimas”.

“Al hacerlo, no sólo despide a un funcionario comprometido y ejemplar, también tira por la borda los esfuerzos que desde 2019 se realizaban para encontrar personas desaparecidas en México durante el periodo 1965-1990 (cuando menos 899 personas)”, escribió en su cuenta de X Carlos A. Pérez-Ricart, uno de los comisionados independientes.

La @SEGOB_mx decidió prescindir de los servicios de Javier Yankelevich, funcionario que encabezaba el Equipo Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Sucia en la Comisión Nacional de Búsqueda.

Al hacerlo, no solo despide a un funcionario comprometido… pic.twitter.com/brZaEBPofo — Carlos A. Pérez Ricart (@perezricart) January 12, 2024

Los cuatro comisionados destacaron que esta estructura dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda “deja a las familias y colectivos en una víspera suspendida de recibir noticia del paradero de sus seres queridos”. Confiaron en que las autoridades rectifiquen estas decisiones y garanticen el buen funcionamiento de la CNB.

COLECTIVOS TAMBIÉN RECLAMAN

Esta serie de despidos dentro de la Comisión también inconformó a integrantes de colectivos, quienes acusaron a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, de correr a criminalistas, antropólogos y arqueólogos “por capricho”.

A través de un video difundido en redes de una reunión con colectivos, los familiares de desaparecidos pidieron a la funcionaria recontratar a los funcionarios despedidos.

Así fue el reclamo de #MadresBuscadoras a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, comisionada nacional de Búsqueda, en la reunión que tuvieron ayer en la @SEGOB_mx: "Usted ocupa una silla que nosotros no queremos…exigimos que el personal de campo que nosotros conocemos y que sale a… pic.twitter.com/6walu812cN — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) January 12, 2024

“Ya sabemos que usted está ocupando una silla que nosotros no queríamos que ocupara, tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo y exigimos que por lo menos el personal que nosotros conocemos y que sí se sale a partir de la madre con nosotros a buscar sea recontratado, porque no vamos a volver a esperar otros cuatro años a que se vuelvan a capacitar”, dijo una de las integrantes de los colectivos.

Otro de los presentes reclamó: “Ya sabemos que usted no sabe, porque no trae ninguna preparación, no se haga bolas ¿por qué no se queda con la gente (que ya estaba)? Pero si usted agarra, por su capricho, de decir que se van, yo no sé a dónde va usted”.