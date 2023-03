Para la reportera Nayeli Roldán, por su aplomo y su dignidad.

Nuestro Pinocho ha trascendido más allá de las fronteras nacionales. Hoy se habla de él en muchos países del mundo. Es tema de editoriales y cartones en los periódicos más prestigiados e inclusive se habla de él en el Congreso de los Estados Unidos.

El asunto no es, como pudiera parecer, motivo de orgullo. Todo lo contrario. Los comentarios acerca de nuestro Pinocho en el extranjero o a través de organizaciones internacionales muy reconocidas, llega a ser ofensivo. Muy ofensivo para los mexicanos.

¡No!, claro que no me refiero al prodigioso Pinocho del consagrado cineasta tapatío Guillermo del Toro. Ese, por el contrario, ha merecido elogiosos comentarios no sólo en Hollywood, donde recibió el Oscar a la Mejor Película Animada, sino en muchos países del mundo: en Francia, Gran Bretaña, Italia, España. En total, suma ya más de 130 nominaciones y 60 premios internacionales, entre ellos los Golden Globes, los Critics Choice Awards, el Bafta y el Annie Awward, el premio especializado de la industria de la animación.

El Pinocho al que me refiero es el que acaba de ser calificado como “delirante y mentiroso” por un periódico de gran arraigo en el país del norte, el Chicago Tribune. “Estados Unidos votó en 2020 para destituir a su mentiroso Presidente; pero al otro lado de la frontera, México lidia con su propio líder delirante, quien recientemente lanzó una mentira descarada”, escribió en un editorial institucional firmado por el Consejo Editorial del diario fundado en 1847, el octavo de mayor circulación en aquel país.

Se refería a la afirmación del ingenioso Andrés Manuel de que en nuestro país no existe producción de fentanilo –el opioide sintético que las autoridades de EU ubican como responsable de alrededor de 70 mil muertes por sobredosis en 2021–, a pesar de los decomisos de laboratorios productores de esa droga en territorio mexicano presumidos por nuestras propias autoridades.

La fama mundial de mentiroso que se ha ganado a pulso del Presidente no se limita a un periódico, desde luego. Artículo 19, la asociación internacional defensora de la libertad de expresión en el mundo hizo también esta semana un reconocimiento a la capacidad histriónica y mitómana del mandatario.

A través de una muestra de 34 declaraciones realizadas por el Presidente mexicano, la organización documentó que en el 59 por ciento de los casos, la información que se difunde en las “mañaneras” no es verificable. De acuerdo con el reporte “(Des) Información oficial y comunicación social”, la agrupación presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión sobre expresiones realizadas por el Mandatario federal, entre 2019 y 2022. Según los resultados, de las 34 afirmaciones del Jefe del Ejecutivo, sólo dos fueron respaldadas por información pública, una presentó información verificable y en dos se utilizó información engañosa.

En cambio, Artículo 19 pudo comprobar que, en 20 casos, que representan el 58.8 por ciento del total, ni la Oficina de la Presidencia de la República ni otras instituciones de la Administración entregaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos de López Obrador. Puras mentiras.

Y sentenció:

“Cuando una figura tan relevante, como lo es la Presidencia de la República, difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos”.

En el marco de las acusaciones de congresistas republicanos en el sentido de que México no hace lo necesario para combatir el tráfico de fontanillo y las alertas del gobierno estadunidense a sus connacionales sobre los peligros de viajar a México, López Obrador se aventó otra genialidad, al afirmar que nuestro país “es más seguro que los Estados Unidos”.

Semejante afirmación fue desmentida por un periodista mexicano radicado en aquel país, Jorge Ramos. Con estadísticas oficiales, el titular del noticiero de Univisión demostró que a pesar de que Estados Unidos tiene una población de 336 millones de habitantes y México apenas una tercera parte, 132 millones, el número de asesinatos registrados en EU en 2022 fue de 20 mil 200, según el Gun Violence Archive, “pero en México hubo 30 mil 968 homicidios dolosos”.

Otra mentira genial de esta semana fue la afirmación de Andrés Manuel de que a pesar de evidencias documentadas en contrario, el Ejército Mexicano no realiza espionaje, sino “labores de inteligencia”. Y antes los cuestionamientos, con pruebas, hechos en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional por Nayeli Roldán, reportera del sitio Animal Político, el tabasqueño arremetió furibundo:

“El periodismo sirve al ciudadano cuando es profesional, objetivo cuando está cerca de la gente y distante del poder, pontificó. Y soltó su perorata ante la periodista imperturbable, que permaneció de pie: “El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo, ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear México y quieren regresar, ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto que le hizo mucho daño al pueblo, nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca, pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, con poder económico, político…”.

La reportera no se amilanó. Replicó, con ejemplar aplomo: “No son inventos, nosotros publicamos pruebas”. Y tras de repreguntar pese a la andanada del jefe del Estado mexicano, al final, remató: “Nada más agradecer el espacio, Presidente, y por su puesto dejarle las pruebas de lo que publicamos, muchísimas gracias”. Pinocho ya no dijo nada. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

TÓMBOLA. Todo indica que la designación de los cuatro nuevos consejeros del INE, incluido su presidente, se resolverá por la vía de la insaculación. Podemos estar seguros de que presenciaremos un sorprendente número de prestidigitación. Mucho ojo.

Twitter @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).