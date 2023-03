VIDEOS: Franceses marchan contra reforma de Macron que sube edad de retiro a 64 años

Por Sylvie Corbet

PARÍS (AP) — Los manifestantes cortaron el tráfico en París el viernes mientras los enojados críticos, los opositores políticos y los sindicatos de toda Francia arremetieron contra la decisión del Presidente, Emmanuel Macron, de forzar la aprobación de un proyecto de ley que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años en el Parlamento sin someterlo a votación.

Macron ordenó el jueves a Borne que ejerciese un poder constitucional especial para aprobar la impopular reforma de las pensiones sin votaciones en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del parlamento francés.

France🇫🇷 Macron is learning what it means to go against The People.

Su calculado riesgo enfureció a los legisladores de la oposición, a muchos ciudadanos y a los sindicatos. Miles de personas protestaron el jueves en la Plaza de la Concordia, frente a la Asamblea. Con la caída de la noche, la policía cargó contra los inconformes en oleadas para despejar el lugar. Entonces, pequeños grupos se trasladaron a las calles próximas del elegante barrio de los Campos Elíseos, donde provocaron incendios callejeros.

En declaraciones a la emisora de radio RTL el viernes, el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que 310 personas fueron arrestadas durante la noche y que la mayoría de las detenciones, 258, se efectuaron en París.

Macron ha hecho de los cambios en el sistema de pensiones la principal prioridad de su segundo mandato y sostiene que la reforma es necesaria para impedir que el fondo entre en déficit mientras Francia, como muchas otras naciones ricas, enfrenta una caída en la tasa de natalidad y un aumento en la esperanza de vida.

El Presidente decidió invocar el poder especial durante una reunión del Gobierno celebrada minutos antes de la votación prevista en la Asamblea Nacional, donde no había garantías de que saliese adelante. El Senado había dado luz verde a la medida antes del jueves.

mass protests have erupted in France after Macron announced he will push through neoliberal pension reforms without a parliamentary vote. Macron is exhibiting his fascist tendencies more and more by the day pic.twitter.com/jDUZUgx9UP

— ☀️👀 (@zei_squirrel) March 17, 2023