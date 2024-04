Misiles rusos matan a 14 personas en Chernígov, Ucrania; guerra llega a fase crítica

Por Illia Novikov

KIEV, Ucrania, 17 de abril (AP).— Tres misiles rusos se estrellaron contra una zona céntrica de la ciudad norteña ucraniana de Chernígov y alcanzaron un edificio de apartamentos de ocho plantas, donde murieron al menos 14 personas, informaron las autoridades.

Al menos 61 personas resultaron heridas, incluidos dos niños, en el ataque de la mañana, según los servicios ucranianos de emergencias. Chernígov se encuentra unos 150 kilómetros al norte de la capital Kiev, cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia, y tiene una población de unas 250 mil personas.

La guerra inicia su tercer año y llega a lo que podría ser un punto de inflexión crítico por falta de apoyo militar de los aliados occidentales de Ucrania, que deja al país cada vez más a merced de las fuerzas más grandes del Kremlin.

Durante los meses invernales, Rusia no hizo grandes avances a lo largo de los mil kilómetros del frente, y en su lugar se centró en tácticas de desgaste. Sin embargo, la falta de munición de artillería y de vehículos blindados en el contingente ucraniano ha permitido avances progresivos de las fuerzas rusas, según analistas militares.

Un elemento crucial para Ucrania es el bloqueo en Washington de un paquete de ayuda que incluye unos 60 mil millones de dólares para Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes dijo el domingo que intentaría impulsar la medida esta semana.

Las necesidades de Ucrania son urgentes, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington.

“Los rusos están saliendo de las tácticas de posicionamiento y comenzando a reanudar las maniobras en el campo de batalla debido a las demoras en la entrega de asistencia militar estadounidense a Ucrania”, señaló el centro en un análisis el martes por la noche.

“Ucrania no puede mantener las líneas actuales sin la reanudación rápida de la asistencia estadounidense, en especial en defensa antiaérea y artillería, que sólo Estados Unidos puede proporcionar de forma rápida y generalizada”, indicó.

Chernihiv. A rescue operation is underway following a Russian missile strike. There are people under the rubble. As of now, 20 people are reported to have been injured and ten killed. My condolences to their close ones.

Unfortunately, the death toll may still rise. This would… pic.twitter.com/0t7QybrNk6

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2024