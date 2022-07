¡Toca regular! Tu voz cuenta

El uso y abuso de los animales en el sistema alimentario está tan normalizado que la industria avícola puede operar en el país con más consumo per cápita de huevo en el mundo, esto sin una obligación de comprobar ningún estándar de bienestar animal o inocuidad para los productos anunciados en el mercado como huevo libre de jaula o de libre pastoreo. Lo que significa que en la actualidad, cualquier persona que decide comprar huevo libre de jaula porque espera que las gallinas conocidas como ponedoras al menos no estén en sistemas de confinamiento intensivo, no pueda tener certeza de qué hay detrás de ese empaque.

Las autoridades en nuestro país están al tanto de este vacío legal, por eso actualmente existe un proyecto de NOM en la agenda del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022 anunciado en el Diario Oficial de la Federación, pero ya ha transcurrido la primera mitad del año y no existen aún avances relevantes. Por eso, The Humane League México ha lanzado la campaña “Toca regular” para presionar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía a que le den seguimiento y le brinden a la brevedad una NOM de huevo libre de jaula y libre pastoreo a la ciudadanía.

Necesitamos tu apoyo en esta iniciativa. Tu voz servirá para contar con una regulación que disminuya el sufrimiento de las gallinas utilizadas en la industria avícola y brinde transparencia a los consumidores para que tomen decisiones informadas. Firma la petición en TocaRegular.com.

Ana Ortega https://www.sinembargo.mx/author/ana-ortega