Tiroteo en centro comercial de Indiana, en EU, deja 4 muertos, incluido el atacante

GREENWOOD, Indiana, EU (AP) — Tres personas, incluido el atacante, murieron el domingo en la noche en un centro comercial de Indiana después de que un hombre con un fusil abrió fuego en un área de comida antes de ser abatido por un civil, informó la policía.

El individuo ingresó al Greenwood Park Mall con un fusil y varios cargadores y comenzó a dispararles a los comensales, dijo Jim Ison, jefe del Departamento de Policía de Greenwood, en una conferencia de prensa.

#BREAKING UPDATE: Police: 2 dead on scene, multiple injured, following shooting at Greenwood Park Mall in Indiana.

-No active threat, per PD.

-Unknown if shooter is among the 2 dead.

-Shooting happened in food court.

-Tactical units clearing mall.

