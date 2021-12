Sputnik V y Sputnik Light, altamente eficaces contra Ómicron: RDIF y Centro Gamaleya

Moscú, 17 dic (EFE).- Sputnik V, la primera vacuna rusa registrada contra la COVID-19, y la monodosis Sputnik Light, han probado ser altamente eficaces contra la variante Ómicron del coronavirus, según el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (RDIF).

Precisó que al seguir ese esquema, la protección contra Ómicron será superior al 83 por ciento.

De acuerdo con un estudio citado por el RDIF, la eficacia de la vacuna rusa contra Ómicron ha bajado en comparación con otras variantes del coronavirus, pero continúa siendo “entre cuatro y siete veces superior” a la que ofrecen sus análogos extranjeros.

WATCH | Key slides from presentation on Sputnik V & Light #Omicron neutralization. #SputnikV induces robust neutralizing antibody response to #Omicron, further strengthened by Sputnik Light booster, performing 3-7x better than other (including mRNA) vaccines. pic.twitter.com/KPZC3KYoHz

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 17, 2021