Spider-Man: No Way Home llegará a HBO Max durante la primera mitad de 2022

Por Dora Mández

Ciudad de México, 17 de diciembre (ASMéxico).- Con el gran éxito que ha tenido en taquilla la película Spider-Man: No Way Home, muchos fans ya se preguntan cuándo llegará esta producción a las plataformas streaming y esta duda ya fue resuelta por HBO Max, por lo que es posible que en 2022 ya se encuentre disponible.

Por medio de una publicación en Twitter, Luis Duran, General Manager de HBO Latinoamérica, informó los planes de servicio streaming para el contenido que llegará el próximo año, destacando la cinta protagonizada por Tom Holland.

“Repasando el lineup de películas en 2022… En la primera mitad del año HBO Max estrenará ocho de las 10 películas más taquilleras en Latinoamérica, incluyendo Matrix, F9, Morbius, Venom y Spider-Man. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters (éxitos de taquilla): HBO Max”, indica el mensaje.

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar… En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021

Cabe resaltar que ni Eternals ni Black Widow llegarán a la ya mencionada plataforma, pues ambas pertenecen a Marvel y al servicio streaming de Disney+, por lo que la primera tiene previsto su lanzamiento en 2022, mientras que la segunda ya está publicada desde meses atrás.

En estos momentos, Spider-Man: No Way Home está disponible en gran parte de los cines de nuestro país y se ha convertido en un éxito a tan sólo dos días de su estreno, aunque no se ha revelado la cantidad especifica de cuánto ha logrado recaudar, Cinépolis adelantó que ya rompió récord tan sólo en la preventa.

Lo que más llamó la atención del público fue la posibilidad de un multiuniverso, en el que las versiones de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield se reúnan con la de Tom Holland, haciendo realidad el “Spider-Verse”, motivo por el que los fans de este personaje están abarrotando la salas de cine.

La plataforma llegó a México y Latinoamérica en junio de 2021, y dentro de su catálogo nos encontramos disponibles varias cintas de este superhéroe, destacando ‘Spider-Man 3, con Tobey Maguire, y ‘El Sorprendente Hombre Araña’ con Andrew Garfield. Mientras que otras más están en el servicio de Netflix.

