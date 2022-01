No se logrará autosuficiencia con la Reforma Eléctrica si no hay acuerdos: analista

La Cámara de Diputados inició ayer los foros para analizar la Reforma Energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que discutirán la iniciativa en 19 reuniones durante un mes con el fin de votar la primera semana de marzo. Aunque la primera sesión contempló a los 32 gobernadores del país, sólo asistieron 10 de manera presencial y uno de forma virtual, de los cuales la mayoría fueron morenistas, quienes respaldaron la iniciativa de ley.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- No se llegará a nada en autosuficiencia con la Reforma Eléctrica y sólo quedará como una conjetura de papeles “si no nos ponemos de acuerdo“, afirmó el analista de la industria de energía y economía, Ramses Pech, luego de que ayer se llevara a cabo el primer foro del Parlamento Abierto para la discusión de la iniciativa presidencial.

En entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara, para el programa Café y Noticias, de SinEmbargo Al Aire, el especialista comentó que ese es el más importante y primer reto que enfrenta la aprobación de la reforma en materia eléctrica que es impulsada por el actual Gobierno, ya que de lo contrario la próxima administración podría revertir lo hecho.

“Si se dan cuenta ayer todo el mundo estaba hablando hasta el 2024, y todos los que estaban exponiendo decían ‘después de 2024 podría pasar esto, podría pasar esto’, ¿y qué va a pasar cuando llegue la administración? Todos dijeron ‘a 2024 todos sabemos que va a pasar, pero no sabemos qué va a suceder‘ […] Cada sexenio que llega se piensa lo que debe ser en esos 6 años, pero la realidad no es eso. Por ejemplo, EU en 1976 cuando tuvo el problema del abasto del combustibles se ideó tener un plan estratégico y hoy es autosuficiente. Tiene el control e influye en el sector energético y ahora va a influir en la parte del desarrollo ambientalista con la nueva diplomacia”, ejemplificó.

Pech expuso que aunque este martes se llevó a cabo el primer debate sobre la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, sólo se trató un punto de vista político e idealizado, pero hay puntos más concisos que deben tratarse. En ese sentido, aclaró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha perdido ningún mercado, como se ha venido manejando y especulando, ya que es ahí donde se concentra la comercialización.

El analista enfatizó que aunque las autoridades han sustentado el impulso de esta reforma en lo que ha perdido la Comisión, en realidad el negocio eléctrico está en el comercio y no en la generación de energía.

“Lo primero que hay que establecer al público es lo siguiente: la reforma que se está planteando es que se ha sustentado en que la CFE ha perdido un mercado, lo que hay que comentarle al público es que esto es totalmente falso, porque lo que hay que dejar claro es que en el negocio del mercado eléctrico no está en la generación de la electricidad, sino a final de cuentas en el usuario final quien es quien paga todos los costos que se tiene que tener para poder llegar ya sea a comercio, doméstico, industrial y todo”, comentó a las periodistas de SinEmbargo.

Ramses Pech explicó además que esto se debe a que la generación de electricidad en México está conformada por parte de la CFE (43 por ciento), los productores independientes (PIE) (27 por ciento), las subastas de largo plazo (5.28 por ciento), los permisos de autoabasto (12 por ciento) y el mercado nuevo que surgió en la Reforma Energética (12.12 por ciento).

Sin embargo, dijo, tanto los PIE como las subastas de largo plazo sólo pueden entregar la electricidad a la CFE, de acuerdo a los permisos que de la CRE, por ende, “la Comisión tiene el control de la generación de electricidad, de todo lo que se genera en nuestro país, del 75.8 por ciento para comercializar”.

“Creo que hay una desinformación diciendo que la CFE ha perdido mercado, cuando este controla la comercialización y es como llega a los usuarios finales. Esto es lo importante que hay que dejar en claro”, insistió.

Luego de la aclaración sobre la pérdida de mercado, el analista resaltó que esto no significa que la Reforma Eléctrica no vaya a servir, pues “no es un plan, sino una herramienta”.

Lo anterior, lo basó en lo que ha sucedido a raíz de la Reforma Energética, ya que la inversión directa extranjera, que estaba entre el 2 y el 3 por ciento, subió hasta el 18 por ciento, aseguró Pech basado en los reportes de la Secretaría de Economía (SE).

“¿Qué quiere decir todo esto? Que la inversión que se espera que llegue al país, sí ha funcionado con la Reforma Energética, porque ha incrementado el número de dineros que llegan a nuestro país con la inversión pública”, sostuvo.

Finalmente, Ramses Pech dijo al programa de Café y Noticias que el otro reto que enfrenta la discusión de la reforma en materia eléctrica es que “se pierde mucho el tiempo en discusiones donde no hay un fin o algo que lleve al país a tener una autosuficiencia energética”.

“Y no hablo de soberanía, porque eso no tiene nada que ver hoy en día; es ver cómo podemos generar nuestra propia electricidad al consumidor. Esto lo digo porque el 5 de febrero del 2020, el partido de Morena –que me extraña mucho que hoy está pidiendo un debate sobre una Reforma Energética – presentó una propuesta en donde hacían una ley de planeación estratégica homogénea de largo plazo. ¿Por qué no mejor discutimos este tipo de leyes en lugar de estar cambiando la constitución?, y esto me dice que estamos perdiendo el tiempo. Llevamos más de 2 años que no se generan plantas de generación eléctrica”, terminó.