Conacyt invita a mayores de 18 de CdMx a participar en Fase 2R de la vacuna “Patria”

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) llamó a la población a participar en la Fase Clínica 2R de la vacuna “Patria”.

Para participar se deberán de cumplir los siguientes requisitos:

-Vivir en la Ciudad de México.

-Ser mayor de 18 años.

– Haber recibido con al menos cuatro meses de anterioridad un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19.

– No haber presentado enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días.

– No estar embarazada ni en lactancia.

-Contar con un buen estado general de salud.

– En caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe de estar controlada por tres meses previos al estudio.

-No estar participando en otro protocolo de estudio.