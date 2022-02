“Me llena de orgullo que esta persona [Ted Cruz] se oponga a mi Gobierno”: AMLO

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que le llena de orgullo que el Senador Ted Cruz se exprese en contra de su Gobierno, y agregó que se pondría a pensar “que no estamos haciendo bien las cosas” si hablara bien de él.

“Si él me alabara, si hablara bien de mí, me pondría a pensar que no estamos haciendo bien las cosas. Si él dice que estamos mal, la verdad sí me produce orgullo. Es normal que un proceso democrático existan esas expresiones”, señaló el Presidente mexicano este viernes en su conferencia matutina, en esta ocasión desde Chihuahua, en el norte del país.

“Es natural que este Senador de Texas que no está de acuerdo con nosotros se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. Es de esperarse, ayer hubo una especie de ‘Todos Somos Ted Cruz’ de los conservadores mexicanos que históricamente se han destacado por ser traidores a la patria”, añadió.

Ayer, el Embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, envió una carta abierta al Senador republicano Ted Cruz respecto a sus recientes declaraciones sobre la violencia contra los periodistas que se vive en el país.

En la misiva, la cual fue compartida a través de la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de México en Estados Unidos, Moctezuma rechazó haya una profundización de los “disturbios civiles” y una “ruptura del Estado de derecho” como lo indicó el político estadounidense.

El Embajador mencionó que “es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil, y eso solo se puede hacer a través de la cooperación”.

“Reconocemos al Gobierno de los Estados Unidos por participar en un esfuerzo para detener el flujo de armas a México. Si tenemos éxito en este tema, tendremos un verdadero impacto. Espero que pueda unirse a todas las demás autoridades de los Estados Unidos que apoyan estos esfuerzos y compromisos conjuntos”, añade la misiva.

📄 Open letter that Mexican Ambassador to the U.S. Esteban Moctezuma addressed to Senator Ted Cruz regarding his recent statements about Mexico. pic.twitter.com/1JKR3aRPa4

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 18, 2022