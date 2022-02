VIDEO: ¿Marte tiene nubes? Sí. La NASA comparte imágenes de su róver Curiosity

Ciudad de México, 18 de febrero (RT).- El róver Curiosity ha captado imágenes del desplazamiento de nubes sobre el monte Sharp, la región de Marte donde se encuentra ubicado, comunicó el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

☁️ Just clouds drifting through the Martian sky. These wisps were ~50 miles (80 km) above me & the height suggests they’re made of carbon dioxide ice. These digitally-enhanced images from one of my navigation cameras were put together into 8-frame GIFs. https://t.co/msDbzywWMP pic.twitter.com/Rwhaot29nq

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) February 17, 2022