FOTOS: Identifican a primera especie prehistórica de escorpión marino de Queensland

Ciudad de México, 18 de febrero (RT).- La primera especie prehistórica de escorpión marino del estado Queensland (Australia) ha sido recientemente identificada por el Museo de Queensland a partir de restos fósiles investigados desde hace más de 10 años.

El fósil fue inicialmente hallado en 1990 por Nick Freeman, cerca de la ciudad Theodore, pero no fue llevado al museo para su identificación hasta 2013.

A new candidate for the youngest known eurypterid has just been published: ?Woodwardopterus freemanorum, from the Permian of Australia.

Although known only from cuticle fragments, it suggests that eurypterids may have survived until the mass extinction.https://t.co/e9JsjU2AI2 pic.twitter.com/eLeDHTX5Gc

— Dr. James Lamsdell (@FossilDetective) November 30, 2021