Sheinbaum propone a Cuauhtémoc asesorar en petroquímica, que será “eje de desarrollo”

Cárdenas Solórzano apareció junto a Sheinbaum en la conmemoración de la Expropiación Petrolera y fue invitado por la morenista para asesorar a su equipo en materia de petroquímica, uno de los “ejes de desarrollo” de su posible Gobierno, a pesar de ser uno de los críticos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien el ingeniero mantiene una relación de encuentros y desencuentros

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, acompañó al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral de la izquierda, en la guardia de honor a su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, este 18 de marzo, en la conmemoración de la Expropiación Petrolera, y lo invitó a sumarse como asesor en el sector de petroquímica, que será uno de los “ejes de desarrollo” de un eventual Gobierno.

“Han dedicado su vida a defender nuestro petróleo y los recursos energéticos de nuestro país, y en el caso del Ingeniero, no sólo la defensa del petróleo, sino de la democracia y la vida pública. En el ’88 marchamos junto al ingeniero para transformar al país”, elogió Sheinbaum durante la presentación de su plan de energía sustentable tras la conmemoración.

“(…) Por su puesto le vamos a pedir, si nos lo permite, la asesoría del Ingeniero en materia de petroquímica, vamos a meterle recursos para impulsar esta industria como uno de los ejes de desarrollo”, añadió minutos más tarde la candidata presidencial oficialista.

Acompañé al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y su familia a montar guardia de honor al general Cárdenas en la conmemoración de la expropiación petrolera. pic.twitter.com/bzwg7ZCIGc — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 18, 2024

Preguntado por los medios, Cárdenas dijo que le parecía “muy importante lo que ella [Sheinbaum] ha dicho en política en materia energética, mucho apoyo y fuerte impulso a la petroquímica”. Pero descartó darle un consejo, ya que no se los da ni a sus hijos.

SHEINBAUM PRESENTA PLAN ENERGÉTICO

La morenista presentó su propuesta de política energética, que incluye “seis objetivos”. “Uno, soberanía. Qué México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. Depender poco de las importaciones y mantener fuertes y sanas a las empresas del Estado, Pemex y CFE”, dijo.

“Dos, robustez frente a cambios externos. Esto significa, la participación de clara del sector energético en las finanzas públicas y que la deuda del sector energético sea razonable. Tres, disminución de la intensidad energética. Es decir, qué aun cuando aumente el PIB el consumo de energía no se incremente a la misma velocidad o incluso pueda mantenerse constante o disminuir. Dicho de otra forma, desacoplar el consumo de energía del crecimiento económico. Esto se puede hacer, es factible hacerlo y ya se ha hecho”, explicó.

Sheinbaum también dijo que es necesaria la accesibilidad de toda la población a la energía eléctrica, gas y o fuentes renovables de energía para sus necesidades básicas, esto significa obertura y precios accesibles. Así mismo accesibilidad de la energía para el desarrollo nacional. “Cinco, disminución de emisión contaminantes y gases de efecto invernadero Seis: atención a zonas rurales donde aun se consume leña para aumentar la eficiencia de sus uso y disminuir las enfermedades del pulmón de las mujeres y promover en estas comunidades las fuentes renovables de energía”, detalló.

“Para ello. Para cumplir estos objetivos proponemos como líneas generales las siguientes acciones. No habrá aumento en términos reales de la gasolina, el diesel y las tarifas eléctricas. Pemex y CFE seguirá fortaleciendose como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos y del desarrollo nacional. Se acabaron los tiempos de las privatizaciones”, afirmó.

Además, adelantó que Pemex también, como otras empresas petroleras, puede participar en la explotación del litio, por ejemplo, y en la producción de energía eléctrica o térmica con fuentes renovables de energía. “Se trata de fortalecer a Pemex, con su función principal pero al mismo tiempo avanzar en el fortalecimiento de Pemex frente a los momentos actuales de la situación actual en términos globales del cambio climático. Pemex va a seguir siendo y será la empresa de todos los mexicanos”, dijo.

LOS DESENCUENTROS ENTRE CÁRDENAS Y AMLO

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue el precursor de la izquierda que llevaría a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, un lugar al que el ingeniero buscó llegar en tres ocasiones sin éxito. La relación entre ambos ha estado marcada en los últimos años por el distanciamiento y por las críticas de Cárdenas hacia López Obrador y los vaivenes en su relación: a veces enemistados, a veces cercanos.

En 2022, Cárdenas Solórzano, uno de los líderes históricos de la izquierda mexicana, no consideraba que el proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador fuera una alternativa al modelo neoliberal que ha regido México por más de tres décadas e incluso advirtió que “no se ven soluciones a lo que podemos llamar ‘grandes problemas nacionales”.

“Yo estoy preocupado porque veo que muchos problemas que veníamos arrastrando: pobreza, desigualdad, crecimiento económico, violencia, no sólo no se han resuelto, no se han disminuido, sino que han aumentado con el transcurso del tiempo. Esto es, tenemos una pobreza muy alta, más alta que muchos otros países en peores condiciones que nosotros. Tenemos una enorme desigualdad de carácter social; grandes diferencias que no se cierran, que no se acortan”, comentó el tres veces candidato presidencial en entrevista para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

Cuauhtémoc Cárdenas es hijo del Presidente Lázaro Cárdenas del Ríos. Creció en la Residencia Oficial, que su padre bautizó como “Los Pinos” —en honor a la huerta del mismo nombre en la que enamoró a Amalia Solórzano, madre del ingeniero—, buscó tres veces llegar a la Presidencia y las tres veces se le negó: sobre él impusieron a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. En la elección de 1988, al menos, hubo fraude electoral.

A principios de 2023, López Obrador consideró al ingeniero Cárdenas un “rival político” ante el respaldo que había dado a Méxicolectivo, una plataforma impulsada por Movimiento Ciudadano y por políticos como Francisco Labastida

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”, declaró el Presidente.

Horas después de las críticas, Cuauhtémoc Cárdenas emitió un pronunciamiento en el que confirmó que tuvo conocimiento de la iniciativa y en el cual se deslindó de ella. “A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya declarado. Yo creo que aclaró”, matizó un día después López Obrador.

Lo cierto es que la relación de ambos políticos ha sido complicada, llena de altibajos, de distanciamientos y reconciliaciones.

Ambos fueron jefes de Gobierno de la Ciudad de México: Cárdenas, el primero elegido democráticamente en 1997 y López Obrador luego, entre 2000 y 2005. Los dos dejaron este puesto para buscar la Presidencia del país: uno la perdería en el 2000 y el otro en 2006, una elección que a la fecha es señalada de fraudulenta.

La historia política de Cárdenas y López Obrador está marcada por la sombra del fraude electoral, que han denunciado: Cárdenas perdió de forma polémica las elecciones de 1988 contra Carlos Salinas de Gortari, encabezando el Frente Democrático Nacional, cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, un proceso manchado por la “caída del sistema”.

En 2006, ya con el Instituto Federal Electoral (IFE) surgido de aquella amarga experiencia, López Obrador perdería por 0.56 por ciento de los votos ante Felipe Calderón, después de un proceso en el que la derecha junto al empresariado emprendieron una campaña sucia.

Las dos grandes figuras del último medio siglo de la política mexicana también surgieron del Partido Revolucionario Institucional: uno fue hijo del General Lázaro Cárdenas (Presidente del país entre 1934 y 1940) y Gobernador de Michoacán.

Cárdenas Solórzano perdió las dos elecciones siguientes a 1988: en 1994 y en 2000 ante Ernesto Zedillo y Vicente Fox, respectivamente. López Obrador perdió en 2012 ante Enrique Peña Nieto y Calderón.