FOTOS y VIDEOS: Aspirantes presidenciables de Morena alistan recorridos por el país

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- A un día de que arranquen oficialmente sus giras, la y los seis aspirantes a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República compartieron sus reflexiones y actividades previas al inicio su recorrido por el país en busca de ser la Coordinadora o el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en 2024.

A la contienda se han sumado la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el excanciller Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal. De la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), participarán los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

CLAUDIA SHEINBAUM

Claudia Sheinbaum, la única mujer en la contienda y la última en registrarse en el proceso interno de Morena, mantuvo esta mañana un encuentro con mujeres de los Pueblos Originarios de Xochimilco en el Parque Ecológico de la demarcación.

Desde el “lugar de flores y chinampas”, la exmandataria capitalina refrendó el compromiso que tiene con ellas y con todas las mujeres indígenas del país, a quienes consideró “esencia de la grandeza de México”.

Durante su participación, Sheinbaum Pardo estuvo escuchando y dialogando con mujeres de todas las edades, con quienes reiteró su promesa de defender la tierra, el agua y el maíz de los pueblos.

Por otra parte, desde Acapulco, Guerrero, más de 250 académicos del todo el país se reunieron para manifestarse a favor de la aspirante Claudia Sheinbaum y reiteraron su apoyo para que sea “la primera científica que dirija los destinos de México”.

El manifiesto de apoyo fue el resultado de meses de trabajo y discusión de diferentes comunidades científicas “que, desde Baja California hasta Yucatán, han discutido el estado de la educación y el desarrollo científico del país a partir de la realización de consejos y distintos foros estatales”, según palabras de la moderadora Berenice Illades, directora del posgrado de la Universidad de Guerrero.

MARCELO EBRARD

El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, decidió descansar este domingo y celebrar el Día del Padre con un par de publicaciones en su cuenta de Twitter. Con una fotografía de dos huevos estrellados sobre un sartén, el excanciller mexicano felicitó con un breve mensaje a todos los padres en general.

Una hora más tarde, subió una fotografía de su padre cargando a una niña, a quien dedicó unas palabras para recordarlo este día “con todo cariño y gratitud”.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Con un mensaje oficial, el ahora exsecretario de Gobernación anunció en sus redes sociales que, después de haber cumplido las tareas encomendadas, mañana iniciará los recorridos por todo el país después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo relevara de sus funciones en la dependencia federal.

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó estar listo “para consolidar con el pueblo, el camino seguro de México: la Cuarta Transformación”.

Augusto López leyó una carta que envió al Presidente López Obrador para solicitar su renuncia a la Segob, en la que recordó el camino recorrido junto al titular del Ejecutivo, como militantes, dirigentes, legisladores, activistas, y más, con el propósito de continuar con el proyecto de Nación que hoy encabeza.

De manera generosa, y habiendo cumplido las tareas encomendadas, el Presidente López Obrador me relevó del encargo de Secretario de Gobernación.

“Hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia al frente de la Segob, cargo que me permitió acompañarlo mientras escribe una de las páginas más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana”, manifestó.

RICARDO MONREAL

El excoordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, viajó con su familia a su natal Zacatecas para visitar el templo del Santo Niño de Atocha en la localidad de Plateros.

Mi familia y yo visitamos hoy al Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas. Nunca he negado mi fe, al contrario, la defiendo. Agradezco a los medios de comunicación su objetividad. pic.twitter.com/Zbnv3uy3Nf

“Nunca he negado mi fe, al contrario, defiendo mi fe. Era una visita obligada, no sólo porque nací en este lugar, sino porque somos devotos y en este momento no tengo cargo ni puesto público, soy un ciudadano más”, indicó Monreal.