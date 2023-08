La Cineteca Nacional de las Artes abre sus puertas al público con mucho cine mexicano

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El cine mexicano tiene una nueva casa con la inauguración de la Cineteca Nacional de las Artes, un recinto que este miércoles abrió sus puertas al público en general y que dedicará sus salas a la exhibición de producciones con lo mejor de la cinematografía nacional e internacional.

La Secretaría de Cultura a través de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Centro Nacional de las Artes (Cenart) fueron las dependiencias encargadas de este proyecto que funcionará como una extensión de la Cineteca de Xoco.

La Cineteca Nacional de las Artes ocupa el lugar que anteriormente pertenecía a un complejo de Cinemex. Recuperar este espacio privado para volverse de nueva cuenta público, afirman, no fue tarea fácil, explican que se llevó a cabo un amplia remodelación que incluyó mejoras en los equipos de proyección y sonido, salas y butacas.

Otros de los aspectos que destacan sobre la remodelación es que este lugar tiene capacidad para mil 300 personas en sus 12 salas, de las cuales, tres están habilitadas para proyectar películas en formato 3D.

“El contar con más pantallas para el cine mexicano siempre es un anhelo de todos. Aquí están quienes generan esta extraordinario ventana, este espejo gigante donde se concentran todas las artes que es el cine”, señaló la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.

ARRANCA CON MUCHO CINE MEXICANO

La Cineteca Nacional de las Artes arrancó sus actividades en el marco del Día del Cine Mexicano, el mejor pretexto para darle banderazo de salida con una programación llena de historias que son testigo de la identidad del país. Desde el 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre, la cartelera estará dedicada a enaltecer la diversidad de visiones que construyen a este cine contemporáneo.

María Novaro Peñaloza, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, lo explica:

Durante esta semana se exhibirán 22 largometrajes y 19 cortometrajes en 60 sedes de 20 estados. Además, 27 televisoras y la plataforma de streaming FilminLatino serán sedes virtuales.

En medio del festejo también se brindó un homenaje a María Rojo, actriz con más de 65 años de trayectoria que ha protagonizado cintas como El Apando, su primer éxito en el pantalla grande y la que le abriría las puertas para filmes emblemáticos de la filmografía mexicana como Las Poquianchis (1976) de Felipe Cazals o la icónica Rojo Amanecer (1989) sobre la masacre del 2 de octubre.

“Quisiera darle las gracias que en los 67 años de mi carrera en el cine estuvieron conmigo, pero no me alcanzaría la vida para hacerlo, y además que tanta emoción no me dejaría. En estos últimos tres años nuestros cine y la cinematografía mundial perdieron a Felipe Cazals, Jaime Humberto Hermosillo y a Jorge Fons, todos ellos que son su inconmensurable talento, generosidad, disciplina, amor a México y al cine quienes en los particular les agradezco su indulgencia hacia mi persona […] Me pregunto si sin todos ellos que he nombrado y los que ya no están, yo realmente sería María Rojo. No digo más que la verdad, sólo piensen, yo soy por ellos y por todos los que trabajaron en las distintas disciplinas del cine”, destacó la actriz.