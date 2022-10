Daniel Craig recibe la Orden de San Miguel y San Jorge, misma que ostenta James Bond

Por Daniel Pérez G.

Ciudad de México, 18 de octubre (ASMéxico).- Hay actores que han llegado a afirmar que al introducirse tanto en los personajes que han interpretado han terminado confundiendo la realidad de la ficción. Algo parecido debe haberle sucedido a Daniel Craig al recibir la Orden de San Miguel y San Jorge, un mérito que su personaje estrella, James Bond, ostenta desde 1953.

La cuenta oficial de Twitter de la propia Familia Real Británica ha sido la encargada de comunicar el nombramiento. “Te hemos estado esperando. La princesa presenta a Daniel Craig con la Orden de San Miguel y San Jorge, el mismo honor que tiene su personaje James Bond, en reconocimiento a su sobresaliente contribución al cine y al teatro”.

Esta distinción suele honrar a los ciudadanos que han aportado importantes servicios a la Mancomunidad Británica de Naciones o a otros países extranjeros. Dentro de ella, existen tres grados jerárquicos: caballero o dama gran cruz, caballero o dama comendador o compañero. El actor, al igual que James Bond, tiene el último de ellos.

We’ve been expecting you…

🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022