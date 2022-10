¿Eres un imán de mosquitos? Podría ser tu olor: estudio de Universidad Rockefeller

Por Maddie Burakoff

NUEVA YORK, 18 de octubre (AP).-— Un nuevo estudio halla que ciertas personas son verdaderos “imanes de mosquitos”, y probablemente tiene que ver con su olor corporal.

Las personas más atractivas para los mosquitos producen una gran cantidad de ciertas sustancias químicas en la piel que afectan su olor. Mala noticia para esta gente: los chupasangres son leales a sus favoritos.

Hay muchos mitos acerca de quién recibe la mayor cantidad de picaduras, pero muchas teorías no están respaldadas por la evidencia, dijo Vosshall.

