CRÓNICA | La Selección Mexicana da dos pasos atrás con la derrota ante Honduras

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Después de una fecha FIFA en la que México parecía dar señales de retomar protagonismo, el equipo dirigido por Jaime Lozano dio dos pasos hacia atrás la víspera con una derrota ante Honduras en la que nada le salió bien.

El revés de 2-0 ante los catrachos dejó a los mexicanos cerca de la eliminación en la Liga de Naciones y contemplando el repechaje para buscar su clasificación a la Copa América del próximo año, dos escenarios que pocos tenían contemplados luego de vencer a Ghana y empatar con Alemania apenas hace un mes.

Si México no consigue remontar en el estadio Azteca el próximo martes, el banquillo comenzará a ponerse caliente para Lozano. Su predecesor, el argentino Diego Cocca, fue cesado luego de quedar tercero en Liga de Naciones. El “Jimmy” podría quedar fuera apenas en cuartos de final.

Además de eso, la derrota en el estadio Nacional de Tegucigalpa permitió sacar también otras conclusiones.

LOZANO TIENE PROBLEMAS PARA AJUSTAR

Cuando los dirigentes del fútbol mexicano apostaron por darle el trabajo permanente a Jaime Lozano sabían que uno de los puntos débiles del entrenador era su falta de experiencia en eliminaciones de ida y vuelta.

El “Jimmy” Lozano evidenció eso ante Honduras en un partido en el que desde el inicio su apuesta de 11 inicial fue errónea y después, ya en desventaja, tuvo poca capacidad de modificar el parado táctico y sus cambios fueron básicamente hombre por hombre hasta el final cuando jugó ya con un par de delanteros centros.

“Son decisiones, a veces cuando decides por uno y salen las cosas parece que todo está bien, aunque no necesariamente sea así, pero hoy no estuvimos a la altura del partido”, reconoció Lozano. “Desde el primer tiempo no supimos encontrar a los jugadores que tenían más posibilidades de hacerles daño, pero vamos a mejorar”.