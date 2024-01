Claudia vive cierre poderoso en CdMx; Xóchitl, en Guanajuato, se queja de inseguridad

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– La aspirante presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum Pardo cerró su precampaña en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, entidad que hasta hace unos meses gobernaba, asumiéndose como la descendiente de la izquierda histórica y con el anuncio de una ruta de Gobierno que pasa por un proyecto económico y una red de nuevos sistemas de trenes de pasajeros por todo el país.

A 234 kilómetros de distancia, en Acambaro, Guanajuato, Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada del PRI, PAN y PRD, centró su discurso en responsabilizar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de la violencia que asola a esta entidad, la más violenta del país que el panismo gobierna desde hace más de 30 años, aunque aseguró que de ganar utilizará toda la fuerza del Estado para no responsabilizar de los malos resultados a los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y el propio López Obrador.

Los dos actos de este jueves tuvieron otros contrastes.

Claudia Sheinbaum dio un mensaje arropada por la cúpula de su partido Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el siempre incómodo Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el Bajío del país, Xóchitl Gálvez sólo estuvo acompañada del dirigente de su partido, Marko Cortés Mendoza, a quien ella mismo tuvo que reprobar en días pasados por haber revelado en redes sociales un acuerdo de reparto de candidaturas y posiciones en órganos autónomos en Coahuila, que el PRI desconoció, un episodio que rompió la alianza en esa entidad.

Al evento de Gálvez no acudió ni Alejandro Moreno Cárdenas, ni el perredista Jesús Zambrano Grijalva. En el templete tampoco apareció Beatriz Paredes Rangel, a quien los partidos orillaron a renunciar de la contienda interna de la oposición para que Gálvez fuera elegida en un acuerdo cupular y no por medio de una elección ciudadana, como se prometió, ni Santiago Creel, su jefe de campaña que también desistió de sus aspiraciones presidenciales.

En cambio, el mensaje de Sheinbaum Pardo lo escucharon desde el templete quienes contendieron con ella por la candidatura presidencial: el Diputado Gerardo Fernández Noroña, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el Senador Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, e incluso el excanciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien durante semanas se resistió a reconocer su triunfo pero en este evento incluso la abrazó a su llegada.

También estuvieron presentes Rafael Barajas “El Fisgón”, la exfiscal capitalina Ernestina Godoy; la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; el exsecretario de seguridad pública capitalino Omar García Harfuch, y el precandidato a la Senaduría de Querétaro por Morena Santiago Nieto Castillo.

Igualmente la acompañaron la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, la escritora Elena Poniatowska, el virtual candidato morenista a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez; y Juan Ramón de la Fuente.

Para arribar al escenario, la precandidata caminó junto con el presidente nacional del partido, Mario Delgado, por un pasillo desde la calle Avenida de la República hacia el Monumento a la Revolución, mientras se tomaban fotografías con simpatizantes.

En Guanajuato, ejemplo de la estrategia de seguridad que el Partido Acción Nacional ha implementado desde 1991 cuando el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari le obsequió la gubernatura a Carlos Medina Plascencia, centró su discurso en la inseguridad, uno de los principales pendientes del actual Gobierno, y un problema que proviene desde el Gobierno de Felipe Calderón.

“Guanajuato va a regresar a ser un estado seguro, yo no voy abandonar a Guanajuato, yo voy a estar con Guanajuato”, dijo Gálvez en una entidad que ha conocido seis gobiernos panistas y en tres de ellos el Fiscal Carlos Zamarripa ha repetido, con resultados cuestionables que tienen hoy a este estado como el más violento.

Incluso Gálvez aseguró que los niveles de percepción de inseguridad en la Ciudad de México, gobernada hasta hace unos meses por Sheinbaum Pardo, ascienden a un 80 por ciento, una cifra falsa de acuerdo con los datos dados a conocer este jueves en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El acto de Gálvez duró alrededor de 30 minutos en los que ella habló unos 20 minutos y centró sus señalamientos tanto a Sheinbaum como al Presidente López Obrador, a quien demandó visitar el bastión que el PAN ha mantenido en sus manos por 30 años y que en este 2024 renovará su Gubernatura.

En tanto, en la Ciudad de México, las movilizaciones dieron inicio desde las 12 horas. Alrededor de las 14:30 horas la Plaza de la República ya se encontraba llena de personas en ánimo de fiesta, tocando tambores y algunos portando playeras de Morena o color rosa con los nombres “Claudia” Sheinbaum, “Clara” Brugada, precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y “Caty” Monreal, hija de Ricardo Monreal y aspirante a la Alcaldía Cuauhtémoc.

Dana, una de las simpatizantes con dicha playera, llegó concretamente a apoyar al partido de Morena, y consideró que Sheinbaum es la candidata “más honesta hasta ahora”. “Sería la primera mujer Presidenta, y eso es un gran logro para la mujer”, sumó.

Fue este uno de los principales lemas que portaban banderas y cartulinas: “Es tiempo de mujeres”. Y fue este uno de los puntos destacados en su documental, mismo que se visualizó previo a la llegada de Sheinbaum; y en el discurso de la precandidata.

“Soy mujer, madre, abuela, científica, humanista. Considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política, ética y moral. Donde he ejercido he dado resultados y me mueve un profundo amor por mi pueblo y por mi patria”, declaró Sheinbaum.