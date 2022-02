VIDEO: Angélica Rivera, exprimera dama, debuta en TikTok bailando junto a sus hijas

Para muchos fue sospesa el debut de Angélica Rivera en TikTok, debido a que la actriz de televisión se ha mantenido fuera de los focos y los medios por varios años, aunque cada vez menos en los últimos tiempos.

Mérida, 12 de febrero (PorEsto).– Desde hace poco más de tres años, Angélica Rivera se alejó por completo de la vida pública, por lo que los momentos en los que se hace presente ya sea en un video o en una fotografía compartida por sus hijas, suele causar sensación entre sus seguidores.

Ahora, la actriz y exprimera dama de México sorprendió a todos los usuarios de TikTok con un icónico baile en compañía de sus hijas Sofía y Fernanda.

Para muchos fue sospesa debido a que la actriz de televisión se ha mantenido fuera de los medios por varios años, pero al parecer anuncia su regreso poco a poco ya que también hace días fue posteada en la cuenta de su hija Regina una foto junto a ella.

El regreso de “La Gaviota”, como muchos la conocen, se da justo después de estar envuelta en una polémica, ya que Cynthia Klitbo recientemente afirmó que el exPresidente de la República, Enrique Peña Nieto, le fue infiel durante su relación, la cuál terminó en 2019.

En la grabación se observa a Sofía, a la derecha; Angélica Rivera en medio y, Fernanda a la izquierda. La actriz, vestida con pantalón negro, camisa de estilo over size blanca, gorra y cubrebocas.

ASÍ REVELÓ ANGÉLICA RIVERA SU ARTIRIO MATRIMONIAL CON PEÑA NIETO

Su noviazgo y matrimonio generó suspicacias, y desde que firmaron el divorcio en 2019, la actriz Angélica Rivera y el exPresidente de México, se especuló que podría haber ocurrido violencia en la relación.

Durante sus años como marido y mujer, la pareja vivió varios desencuentros que se hicieron virales, pero ¿hubo violencia en la pareja?

“Para nada, no fue así, cero”, afirmó Sofía Castro, la hija mayor de la actriz, en entrevista en el programa Venga la Alegría.

La joven descartó conductas indebidas y defendió el amor que Peña Nieto y su mamá se manifestaron mientras fueron pareja.

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá, ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí propia historia”, dijo la también actriz.

Pese a estas declaraciones, se ha especulado que en efecto, la actriz fue víctima de maltrato por parte de su ex.

