Pinocho, de Guillermo del Toro, triunfa con el BAFTA a Mejor Película Animada

La película que dirige el mexicano también compite en las categorías de Mejor Música Cinematográfica y Mejor Diseño de Producción.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Guillermo del Toro recibió este domingo el premio a Mejor Película Animada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), por su película Pinocho durante la ceremonia que premia a lo mejor del cine británico.

Es un galardón que el filme escrito, dirigido y producido por el cineasta mexicano también ya se llevó en los Globos de Oro y en los Critics Choice. El gato con botas: El último deseo, Marcel the Shell with Shoes On y Red fueron las otras producciones nominadas en la categoría.

“Quiero agradecer a la Academia no sólo por este honor, sino también por permitirnos participar en categorías que normalmente no dejan participar. La animación no es un viaje para niños, es un medio para el arte, es un medio para el cine. Yo sólo pienso que la animación debe quedarse en la conversación. Muchas gracias”, expresó Del Toro en su discurso.

Asimismo, Del Toro competirá con su cinta en la categoría a Mejor Música Cinematográfica y a Mejor Diseño de Producción, con lo que acumuló un total de tres nominaciones para los premios BAFTA.

Life is the journey. Love is the reward. We are delighted to announce @RealGDT’s #PinocchioMovie is the @BAFTA Winner for Animated Film. Congratulations to the full team on this achievement! #EEBAFTAs pic.twitter.com/2sAPsnnYva — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) February 19, 2023

Los galardones que anualmente da la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión se entregan este 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres en una gala que estará conducida por el actor Richard E Grant.

Pinocho, además, estuvo más de 10 años en producción. Primero, Del Toro anunció que la estaba realizando en 2008, y se esperaba que su estreno fuera en 2013 o 2014, pero se detuvo su financiamiento hasta 2017, cuando Patrick McHale se unió al equipo, pero a falta de financiamiento el proyecto siguió en pausa un año después con el apoyo de Netflix.

Congrats to @pinocchiomovie and @RealGDT! More about this labor of love and why it took more than 2 years to film: https://t.co/iR62ZVSU9l https://t.co/MoKkwIlRQQ — Netflix Tudum (@NetflixTudum) February 19, 2023

La película está protagonizada por el joven actor Gregory Mann, quien interpreta a la marioneta titular; así como por Ewan McGregor como el grillito Sebastian J. Cricket; David Bradley como Gepetto, el carpintero y padre de Pinocho; Christoph Waltz como Volpe y Tilda Swinton como la Muerte y el Hada.

Este año ha sido deslumbrante para Del Toro. Además de lograr el anhelado estreno de Pinocchio, una película que ha dicho que deseaba realizar desde hace décadas, y los premios, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

-Con información de Europa Press y Vanguardia