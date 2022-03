Verstappen lidera último ensayo de GP en Bahréin; “Checo” Pérez queda en tercero

España, 19 de marzo (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó este sábado el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Baréin, el primero del Mundial, que se disputa en el circuito de Sakhir; en el que su compañero mexicano Sergio Pérez marcó el tercer crono; y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) el quinto y el decimosexto, respectivamente.

En la mejor de sus 14 vueltas, la joven estrella neerlandesa cubrió los 5 mil 412 metros de la pista bareiní, con el neumático blando, en un minuto, 32 segundos y 544 milésimas, sólo 96 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 247 sobre “Checo”, que completó 19 giros y marcó el tercer crono del último ensayo.

El madrileño Sainz, que repitió 19 veces el trazado de la pista de las afueras de Manama, giró en 1:33.053 y se quedó -al igual que los anteriores, con neumático blando- a medio segundo de Verstappen. El doble campeón mundial asturiano, que dio catorce vueltas en este poco trascendente último ensayo -de día, a diferencia de la calificación y la carrera, que se disputarán de noche y con luz artificial- marcó su crono con el compuesto medio e invirtió dos segundos y 84 milésimas más que el nuevo ídolo de los Países Bajos.

Quickest in Q1, but Leclerc can't beat Verstappen's Q2 time

The reigning champ is currently fastest with a 1:30.757#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/SnaJ2okf1d

— Formula 1 (@F1) March 19, 2022