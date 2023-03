Deudos de víctimas de homicidio y feminicidio acusan a Fiscalía de frenar la justicia

La violencia en el estado de Morelos ha repuntado los primeros meses de este año, especialmente los homicidios frente a una Fiscalía que es acusada de ser omisa. En el municipio de Huitzilac las familias Thirión y Trejo tienen el mismo reclamo hacia la Fiscalía estatal: Que los asesinatos de sus seres queridos no queden impunes y se detenga a los responsables. Ambas carpetas de investigación permanecen sin avances, a pesar de que hay testigos, fotografías y hasta videos con los rostros de los agresores.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– La noche del 6 de marzo la vida de la familia Thirión dio un giro inesperado a causa de la violencia que asola Morelos. El señor Jaime, de 65 años, fue asesinado frente a su domicilio por dos hombres desconocidos que lo siguieron en una camioneta y huyeron sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero debido a “la omisión de la Fiscalía estatal y de las autoridades municipales de Huitzilac“, denunciaron.

El caso del señor Jaime Thirión Icaza, quien era biólogo por la UNAM y experto en vectores de transmisión de paludismo y dengue, ocurrió en un contexto de repunte de violencia en el estado de Morelos, que es reconocido incluso por las propias autoridades. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, declaró el pasado 8 de marzo que en los primeros siete días de marzo sumaban 30 homicidios, la cifra más alta en lo que va de la actual administración.

“Es la primera vez que tenemos tantos homicidios, desgraciadamente. Ya lo habíamos dicho a inicios de año que hay un estudio que realizó una empresa que analiza esta situación; ya se estaba vaticinando que por el tema electoral los grupos delincuenciales comienzan a buscar recursos para ofrecer a los posibles candidatos. En lo que va del mes llevamos 30″, detalló en entrevista con la prensa local.

Los municipios en donde se registra mayor índice de violencia son Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, pero ciudadanos también han denunciado un repunte de delitos en Cuautla, Yecapixtla, Yautepec y Huitzilac, donde ocurrió el homicidio del señor Jaime la noche del 6 de marzo cuando regresaba de trabajar de la Ciudad de México.

El homicidio, que aún sigue impune, sucedió afuera de su casa, ubicada en el fraccionamiento Sierra Encantada. Su familia recuerda que esa noche escucharon el sonido de unos autos que iban a alta velocidad y se aproximaban a su vivienda, posteriormente oyeron gritos y unas detonaciones de arma de fuego.

Para resguardarse, la esposa del señor Jaime y su hija Ireri, quienes estaban esa noche en la casa, se replegaron a las paredes y después escucharon el sonido de un auto que arrancó. El temor no las dejó asomarse inmediatamente a la ventana para ver qué había ocurrido, pero el sonido de un auto encendido frente al portón hizo que ambas revisaran las cámaras de seguridad para ver quién estaba afuera.

“Creo que es el coche de tu papá”, reconoció la esposa del señor Jaime. A partir de ahí comenzó el doble calvario de la familia Thirión, pues no sólo tuvieron que enfrentar la pérdida del señor Jaime, también la revictimización por parte de las autoridades de la Fiscalía de Morelos y de Huitzilac.

“Me salgo corriendo y veo que sí era su coche; me acerco hacia su puerta y veo el vidrio con un impacto de bala y mi papá en el piso”, contó en entrevista vía zoom Ireri Thirión, hija del señor Jaime.

Ireri rompió la puerta del auto de su papá y, con ayuda de unos vecinos, lo pasó a la parte trasera y lo llevó al hospital más cercano, pero ya era tarde, el señor Jaime ya no tenía signos vitales y aunque los médicos hicieron maniobras no sobrevivió.

Lo que siguió después fue, además el dolor por la pérdida de su padre, sentir la indolencia de las autoridades municipales y de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, dependencia que a más de 10 días de lo ocurrido no muestra avances en la carpeta de investigación, ni les ha brindado la protección policiaca como corresponde cuando ocurre un homicidio calificado.

“Se supone que debemos tener 30 días de protección después de que esto sucedió, pero en ningún momento fueron a la casa, ni ha habido rondines”, reclamó Ireri. “Nos sentimos completamente vulnerables, salimos juntos, regresamos juntos, lo hacemos a la luz del día. En las noches no podemos dormir, cuando escuchamos un coche nos levantamos. En algún momento nos dijeron que nos iban a apoyar a las mujeres con unas pulseras de pánico, pero jamás se siguió el trámite”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el mes de enero se reportaron 117 homicidios dolosos en Morelos, 44.4 por ciento más en comparación con el mismo mes de 2022 cuando se registraron 81.

Otros delitos que aumentaron fueron las lesiones (382), feminicidio (2), secuestro (4), mientras que la extorsión pasó de 12 a 10 casos en el mes de enero, en comparación con el mismo mes de 2022.

Las mismas cifras indican que en 2022 la violencia en Morelos repuntó en los 36 municipios del estado: homicidios dolosos (mil 174), lesiones (3 mil 995), feminicidios (37), secuestros (29) y extorsión (154), como se muestra en la siguiente tabla.

En Huitzilac, donde asesinaron al señor Jaime, la violencia también se ha incrementado y en los últimos meses este municipio ha estado en el ojo público luego del homicidio de la joven Melani Fernanda Trejo, de 27 años, quien fue asesinada el 6 de agosto de 2022 a manos de su exnovio.

El caso se retomó el 6 de marzo pasado, luego de que sus familiares acudieron a develar un mural en memoria de la joven y ahí denunciaron que a siete meses de lo ocurrido el caso seguía impune debido a la indiferencia de las autoridades municipales.

Ernesto “N”, el exnovio de Melani, ha sido señalado por el padre de la joven como el feminicida. El día del asesinato el hombre habría rastreado su ubicación a través de un video de TikTok que ella compartió mientras festejaba en un bar con sus amigas.

Al lugar llegó Ernesto y se ofreció llevarla a su casa, pero al llegar le disparó en tres ocasiones y huyó en su camioneta. El padre de la joven, José Ángel Trejo, y otros testigos alcanzaron a ver cuando el agresor huía, pero hasta el momento no ha sido detenido.

“Hoy se cumplen siete meses de su asesinato, siete meses sin justicia. Existe orden de aprehensión en contra de Ernesto Ibarra Torres, feminicida de Melani, sin embargo, por incapacidad e indolencia de las autoridades no ha sido aprehendido y sigue gozando de absoluta impunidad”, dijo a medios locales el señor José Ángel Trejo González al develar el mural en memoria de su hija en la avenida Emiliano Zapata de la colonia Tlaltenango.

En esa ocasión también denunció que Ernesto seguía en Huitzilac y que incluso se paseaba en la misma camioneta en la que cometió el asesinato de su hija.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en 2022 en el municipio de Huitzilac se cometieron 23 homicidios dolosos, de los cuales, 17 fueron con arma de fuego. También creció la violencia en otros delitos, como se muestra en la siguiente tabla.

Las familias Thirión y Trejo tienen el mismo reclamo hacia la Fiscalía de Morelos: Que los asesinatos de sus seres queridos no queden impunes y se detenga a los responsables. Ambas carpetas de investigación permanecen sin avances, a pesar de que hay testigos, fotografías y hasta videos con los rostros de los agresores.

“En el video se ve cómo viene mi papá y atrás viene una camioneta blanca, como si de repente lo replegaran hacia el portón y ahí se baja una persona y trata de querer abrir el coche y le pega a la puerta; luego baja otro tipo, que es el que trae la pistola, y se ve cómo le dispara y se van, pero no sabemos desde qué punto lo venían siguiendo”, mencionó Irari al mostrar a SinEmbargo una copia del video que entregaron a la Fiscalía.

UNA FISCAL POLÉMICO

Al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, lo han perseguido los señalamientos desde su nombramiento en febrero de 2018, en el último tramo de la administración del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien acusaron de imponerlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado para cubrirle la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades.

Desde entonces, Carmona Gándara también ha protagonizado sus propias polémicas. Ha enfrentado un proceso de desafuero, acusaciones del Gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo vinculan con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidos en un reporte de inteligencia naval enviado al Ejército Mexicano y filtrado por el grupo de hackers “Guacamaya”, así como denuncias de simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores. Él lo niega todo.

De igual manera las investigaciones que ha emprendido la dependencia que encabeza han estado marcadas por distintas inconsistencias, como el feminicidio de Ariadna Fernanda López ocurrido en noviembre de 2022, donde en un principio la Fiscalía determinó que la causa de la muerte de la joven había sido una “broncoaspiración por consumo de alcohol”. A ello se suman las carpetas que “están en el olvido”, como la de las familias Thirión y Trejo, quienes piden que sus casos se conozcan para que el dolor que viven no lo pasen más personas.

“Lo que nosotros buscamos es que se haga justicia, que se sepa quiénes son estas personas y que se les dé el castigo correspondiente a la Ley. Huitzilac es un municipio que se ha abandonado, que se ha permitido que muchos grupos de delincuentes hagan lo que se les pegue la gana. Este llamado de auxilio es para alzar la voz y pueda llegar hacia más gente, que sea una forma de presionar para que esto no le vuelva a pasar a otra familia”, exigió Irari Thirión.

